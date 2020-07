Savjeti za toplinski val: Danju zatvorite prozore, spustite rolete i pogasite uređaje

<p>Prema prognozama, čeka nas poprilično vruć tjedan te je moguć novi toplinski val. Pritom se zaštitite na vrijeme i pazite na svoje zdravlje.</p><p>Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine da vam boja urina bude svijetla. Pijte redovito negaziranu vodu. Izbjegavajte alkoholna pića te ona koja sadrže kofein i visoki udio šećera. Izbjegavajte boravak na direktnom suncu između 10 i 17 sati, kao i fizički rad. Nosite laganu i svijetlu odjeću od prirodnih materijala.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi kako rashladiti sebe, dom...</p><p>Za boravak izvan kuće dobro će doći šeširi, sunčane naočale i rekviziti za rashlađivanje poput lepeza. Kako biste se rashladili, na tijelo stavite ručnike prethodno uronjene u hladnu vodu. Smanjite količinu vrućeg zraka u domu. Danju zatvorite prozore i rolete, naročito one koji su okrenuti prema suncu. Ugasite što više svjetla i električnih uređaja.</p><p>Navečer napravite kvalitetan propuh. Upalite ventilatore koji će potaknuti ulazak svježijeg zraka u dom, a izlazak toplog. Važno je držati se preporuka jer visoke temperature i izlaganje suncu može dovesti do toplotnog udara. Prepoznat ćete ga po visokoj temperaturi, virozi popraćenoj groznicom, vrućoj, suhoj i crvenoj koži, nedostatku znojenja, ubrzanom pulsu, žeđi, mučnini i/ili povraćanju, otežanom površnom disanju, dezorijentiranosti, pa čak ponekad i po gubitku svijesti.</p><p>U slučaju doživljavanja toplotnog udara nemojte paničariti. Nazovite Hitnu, a oboljelog stavite u hlad ili klimatizirani prostor i hladite ga polijevajući mlakom vodom i mašući lepezom. To će izazvati strujanje zraka koje će pridonijeti padu tjelesne temperature.</p>