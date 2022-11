'Moj dečko je toliko zgodniji od mene da ljudi ne vjeruju da smo zajedno kada nas vide skupa'

Moj dečko je daleko ljepši od mene, nitko ne može vjerovati da smo zajedno kad me vide, kaže Amerikanka Madi tvrdeći da je njezin dečko toliko zgodan da je potpuno izvan njezine lige.

U nizu fotografija koje objavljuje na društvenim mrežama, mlada Madi pokazuje svog zgodnog momka.

- Moj tip je daleko zgodniji od mene. Brada, brkovi, kosa... On je moj - kaže djevojka.

Objava o njezinom partneru privukla je veliku pozornost i brzo su svi pohrlili komentirati njegov dobar izgled.

- Je li on jedan od braće Hemsworth? - pitali su je.

Međutim, neki se nisu složili s njom, i krenuli su je uvjeravati da on uopće nije zgodniji od nje.

- Mislim da on uopće nije izvan tvoje lige. Ti si prekrasna - hvalili su Madi.

- Uz dužno poštovanje, on je super zgodan, ali i vi ste predivni. Prekrasan par, čestitamo - pisali su joj.

- Prestani to govoriti, molim te. Da, on dobro izgleda, ali ti ne vidiš ono što drugi vide, a to je da si ti prezgodna. Ti si jednako vrijedna. Molim te, znaj da i ti vrijediš - komentirali su mnogi.

