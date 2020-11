- Ugurao se u red ispred mene i \u0161armirao me. Svi su znali za njegovu reputaciju, da je rijetko doma i\u0161ao sam i da je spavao s gomilom \u017eena. Nisam bila zainteresirana za nekog takvog i rekla sam mu da se makne. Nisam htjela biti samo jo\u0161 jedna recka na njegovom krevetu. No sreli smo se opet tri mjeseca kasnije. Po\u010deli smo pri\u010dati i nije ni\u0161ta poku\u0161avao. Ponudio mi je da me odveze\u00a0doma, a\u00a0pristala sam oti\u0107i i kod njega na kavu. Jasno sam mu dala do znanja da smo samo prijatelji. Ipak, ostali smo budni ve\u0107i dio no\u0107i i pri\u010dali, a sve je zavr\u0161ilo seksom. Bio je jako samouvjeren u krevetu. Sljede\u0107e jutro njegov telefon je divljao od poruka koje su mu slali prijatelji da ga pitaju kako je pro\u0161lo njegovo posljednje osvajanje. \u017deljeli su da mi da ocjenu od 1 do 10 - ispri\u010dala je.

Mislila je da \u0107e ju odmah tra\u017eiti da ode, ali pitao ju je ho\u0107e li ostati na doru\u010dku.

- Otvorio mi se i priznao da je rijetko kada sam i\u0161ao ku\u0107i sve otkad je napunio 18 godina. Cijenila sam njegovu iskrenost i priznala mu da sam ja jako neiskusna u usporedbi s njim. Rekla sam mu da sam zabrinuta da \u0107e izgubiti interes za mene kada shvati da nemam sve 'potrebne vje\u0161tine', ali to ga uop\u0107e nije brinulo. De\u010dki su prije govorili stvari zbog kojih sam se osje\u0107ala nesigurno zbog svog neiskustva, ali Elliot nije bio takav i odmah smo postali par. Nakon te prve no\u0107i, zapravo vi\u0161e nikad nisam oti\u0161la - prisjetila se.

Nakon \u0161to su prohodali, Elliot je prestao izlaziti.

- On zna puno o seksu i s njim je u krevetu svaki put avantura. Zna kako zadovoljiti \u017eenu, a to moji biv\u0161i de\u010dki nisu znali. Zbog njega se osje\u0107am prekrasno i ne o\u010dekuje da za njega visim s lustera ili nekakve druge ludorije - rekla je Courtney.

Priznala je i da je ipak bila zabrinuta ho\u0107e li mo\u0107i vjerovati nekome tko je spavao s toliko \u017eena, ali uspjela je.

- Bila sam odlu\u010dna da na\u0161 odnos ne\u0107e pokvariti pitanje povjerenja i odlu\u010dila sam da \u0107u ga suditi samo po tome kako se pona\u0161a prema meni, a to je uvijek bilo iskreno i s po\u0161tovanjem - objasnila je.

\u0160est mjeseci nakon \u0161to su prohodali, Courtney je zatrudnjela, a Elliot ju je zaprosio mjesec dana prije nego se maleni Isaac rodio. Prije deset mjeseci dobili su i k\u0107erkicu Alayu.

- Danas sam ja ona koja ima koristi zbog Elliotovih divljih dana. Isto tako znam da \u00a0je on sada tako divan mu\u017e i otac zato jer je sve to 'izbacio iz svog sistema'. Mi se i dalje seksamo barem tri puta tjedno, a Elliot me izvodi i van tako da se ponekad jo\u0161 osje\u0107amo kao cura i de\u010dko - zaklju\u010dila je.

Elliota je Courtney sasvim osvojila.

- Dok nisam upoznao Courtney jedino \u0161to me zanimalo su bili izlasci i \u017eene. No Courtney je bila ne\u0161to sasvim druga\u010dije, zrela, osje\u0107ajna i spremna oprostiti. Ona je savr\u0161ena \u017eena za mene i radije bih proveo ostatak \u017eivota s njom i djecom nego se vratio svojim starim navikama - dodao je za kraj Elliot.