'Moj muž uživa u tome što spavam s drugim muškarcima. Cijela obitelj zna što radimo'

Mlada majka Rae Nemetsky (24) na društvenim mrežama otvoreno priča o otvorenom braku i seksualnim užicima s drugim muškarcima. Njezin suprug je podržava u tome. On ju je čak nagovorio da se upusti u to, a sve zato da bi zapravo on sam zadovoljio vlastitu fantaziju - 'hotwifing'. To je maštarija u kojoj udatu ženu supružnik ohrabruje (ili joj to dopušta) da ima spolne odnose s drugim muškarcima.

- Moj muškarac mi je više od godinu dana predlagao da spavam s drugima, ali ta ideja mi se u početku nije sviđala. Ušla sam u to jer sam ga željela usrećiti, kako i on mene čini sretnom - pojasnila je.

Naglasila je kako je ipak ona ta koja u konačnici odlučuje želi li to napraviti ili ne, i ona je ta koja bira s kim će završiti u krevetu.

- Ako je to sporazumno, to onda nije afera. Ja se na kraju vraćam mužu i znam da on je sretan što to radim pa me to čini sretnom - pojasnila je i posebno naglasila kako je njezin suprug i dalje najbolji ljubavnik kojeg je imala.

On ne zna o kojim muškarcima se radi

- Moj muž ne poznaje muškarce s kojima sam intimna. Uglavnom ih pronalazim na Tinderu. Gotovo cijela obitelj zna za naš otvoreni brak i nitko nas ne osuđuje - dodala je.

Neki su joj na TikToku prigovorili 'da to sigurno radi zato što je suprug ne može zadovoljiti u krevetu'. Ona tvrdi da nije tako već da joj on daje sve što joj je potrebno, a ova zabavna fantazija samo dodatno upotpunjuje njihovu vezu.

Iskušali su zajedno svinganje

Često zajedno odlaze u svingerske klubove.

- Većina moje obitelji zna da imam nekonvencionalan brak, jer sam im to rekla. Većina njih me prati za TikToku. Nitko od njih nas ne osuđuje. O tome ne razgovaramo kad se nađemo, ali, da, oni to znaju - rekla je.

Napominje kako rijetko kad ima spolne odnose više puta s istim muškarcem, možda kako bi izbjegla mogućnost da se to pretvori u nešto više osim čistog seksa. Iako, ne vjeruje da bi se to moglo dogoditi jer supruga previše voli.