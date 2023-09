Isprobajte ga! 'Svjesni seks' će vam pružiti eksploziju strasti

Seks može pomoći da učvrstimo vezu i lakše se nosimo sa svakodnevnim izazovima i stresom, no samo ako ne dozvolimo da se dogodi obrnuto: Da nam svakodnevne brige poremete uživanje u seksu. Stručnjaci, stoga, ističu kako postoje tehnike kojima se možemo boriti protiv toga, koje se pod zajedničkim nazivnikom mogu nazvati: Svjestan seks.

Što bi to bilo? Tehnika nije komplicirana, to je jednostavno sposobnost da vas ne preplave vlastite misli i ne ometu vas baš u vrijeme 'aktivnosti' s partnerom, kako biste se usredotočili na trenutke u u krevetu, potpuno svjesni svih stvari koje se između vas i partnera događaju.

Što je svjesni seks?

Dakle, umjesto da brinete o popisu obaveza koje vas čekaju tijekom sutrašnjeg dana, o tome čiji ste rođendan zaboravili, ili izgledaju li vam bedra debelo, možete se usredotočiti na konkretnu 'radnju' i uživati ​​u svakoj senzaciji - od osjećaja pa do onoga što vidite i čujete. Kad vam na um padne misao koja odvlači pažnju, primijetite je bez prosuđivanja, a zatim upotrijebite jednostavnu tehniku ​​da vratite pažnju na seks.

Povijest svjesnog seksa

Seksualni pioniri Masters i Johnson skovali su pojam 'osjetnog fokusa' još 1960-ih, godina, da bi njime opisali umijeće boravka ovdje i sada, ispod pokrivača, umjesto da ste usredotočeni na druge stvari, pa makar to bila i želja da postignete orgazam. Otkrili su da je to uspješan način liječenja mnogih seksualnih problema, uključujući preranu ejakulaciju, erektilnu disfunkciju i nisko uzbuđenje.

A već i prije toga tantrički su majstori koristili tehnike meditacije i održavanja pozornosti kako bi parovi bili usredotočeni jedni na druge tijekom vođenja ljubavi.

Diana Richardson, autorica knjige 'Slow Sex — The Path To Fulfilling And Sustainable Sexuality', u kojoj govori u utjecaju 'sporog seksa' na ispunjenje i uživanje u seksualnosti, 2018. godine objavila je video prilog pod nazivom Moć svjesnog seksa, koji je prikupio više od 650.000 pregleda na YouTubeu, u kojem daje neke glavne savjete.

Kako ući u svjesni trenutak pažnje

Prvo: Dogovorite se za seks. To se često savjetuje, pa - učinite to već jednom. Time ćete ublažiti pritisak oko toga kad će se sljedeći put dogoditi. Muškarci se, na primjer, osjećaju puno opuštenije kad znaju kada će sljedeći put imati spolni odnos, a i ženama može biti lakše ako znaju kad se mogu pripremiti.

Prije samog seksa izdvojite nekoliko minuta da izbacite iz glave sve što bi vas moglo omesti. Na primjer, ako vam je um prepun razmišljanja o obavezama za sutra, sjednite i napišite popis obveza s rasporedom za sutra, da malo razbistrite glavu i uvedete dozu reda. Ako mislite da bi vas djeca mogla prekinuti, zaključajte se, ili idite u prostoriju u kojoj se možete zaključati.

Isključite zvuk na mobitelu, televizor, računalo i sve ono što vam može odvratiti pažnju. Pustite neku ugodnu glazbu, ali bez vijesti koje bi vas mogle prekinuti u ključnom trenutku.

Usredotočite se na svoje osjećaje, počevši od glave. 'Skenirajte' sami sebe i primijetite ako postoji napetost, poput stisnute čeljusti ili ukočenih ramena. Opustite te mišiće i nastavite s opuštanjem mišića sve do nogu. Korisno je napraviti takvu vježbu i nekoliko puta tijekom dana.

Ako se pitate jesu li vam bedra predebela, smeta li partneru vaš trbuh, ili nešto slično, osvijestite važnu činjenicu: Ne bi bio s vama i veselio se seksu da je tako. Zato radije iskoristite neki trenutak da partneru pošaljete neku 'vruću' poruku, ili ga poljubite tako da može zamišljati što ga očekuje u dogovoreno vrijeme.

Iskušajte vježbu fokusiranja: Dvije minute usredotočite se na svoje disanje. Pratite svaki udah kroz nos i van kroz usta. Kad vam um odluta - a hoće sigurno - pomislite: 'diši!' i započnite vježbu iznova. To je jedan od jednostavnih oblika meditacije i zapravo je vrlo lako, zar ne? S vremenom, doći ćete do toga da uz nekoliko dubokih udisaja možete ostati fokusirani na trenutak u kojem jeste, umjesto da misli lutaju.

Kako ostati svjestan tijekom seksa?

Jednostavna tehnika koja pomaže u tome jest da se prvo povežete s partnerom: Kleknite ili lezite na krevet jedno prema drugom, pa položite ruku jedno drugom na srce i uskladite svoje disanje dok ne budete disali istim tempom. Ovo je tantrička tehnika i povezuje vas kao par, pomažući vam da se usredotočite jedno na drugo, te na svoje disanje i sadašnji trenutak. Ne zvuči baš jako seksi, ali jest - vidjet ćete, isplati se probati.

Držite oči otvorenima i gledajte sve što se događa. Bez procjena i zaključaka: Samo gledajte izgled lica vašeg partnera, hlače koje su zgužvane na podu, ruke partnera koje vas miliju i osjetite i doživite to. Svaki pokret koji napravite učinite svjesno - tako da gledate ruke koje se pomiču, gledate u kožu partnera koju dodirujete i doživite to kakav je osjećaj pod prstima.

Idite polako. Svjestan seks je najlakše doživjeti ako se prepustite svakom trenutku. Zato nemojte žuriti s predigrom, niti s postizanjem vrhunca. Naprotiv: Prepustite sjetila dugačkoj predigri s usporenim dodirima, poljupcima, masaži, međusobnom zadirkivanju, nježnom razgovoru, ili prostotama.

Nastojte što dulje izbjegavati položaj koji je poticajan toliko da biste mogli ubrzati stvari i svršiti. Kad počnete prakticirati svjesni seks, uskoro ćete shvatiti koliko je vaš um prije bio zauzet perfekcionističkim mislima, odnosno koliko puta tijekom odnosa ste pomislili: 'Radim li to dobro', 'Uživa li on/a u ovome' ili 'Trebam li prestati ili nastaviti'.

Ta vrsta razmišljanja ubija svako uživanje, a najbolji način da to izbjegnete jest opet: Gledanje i osjećanje. Gledajte svaki svoj pokret, reakcije partnera, usredotočite se na njegove reakcije i ono što vam možda govori kroz uzdahe.

Dakle, zaboravite na orgazam. Tek ako prestanete razmišljati o tome da vam je to glavni cilj i prestanete ga očekivati, uz silno razmišljanje jeste li bliže i hoće li 'to sad', već budite prisutni u trenutku i osjećajte što se događa i što možete vidjeti, čuti, okusiti i pomirisati.

Svaki puta kad se usredotočite na postizanje vrhunca - vašeg ili partnerovog - pokušajte vratiti fokus na vaša tijela i ono što se događa u tom trenutku. To je i jedna od dobrih tehnika za prevladavanje problema s preranom ejakulacijom kod muškaraca, ili poteškoćama oko opuštanja kod žena