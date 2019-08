'Moj sin (5) se šminka jer želi biti djevojčica, podržavam ga'

Kad ga je mama pitala što želi za 5. rođendan, Charlie Round nije spomenuo ni igračke, ni odjeću, ni kompjuterske igrice. Umjesto toga, dječak je mami rekao da bi najviše htio toaletni stol i kozmetički set. To nije bilo veliko iznenađenje za njegovu mamu Rebeccu, inače majku trojice sinova, koja uvijek ističe kako je ponosna i na Charlieja, svog srednjeg sina.

Talentiraniji je za šminkanje od mene, kaže Rebecca koja je prihvatila, kako kaže, sinovu 'strast prema svemu što vole djevojčice'. No, i ona je svjesna da je svijet često okrutno mjesto za one koji su upečatljivo drugačiji od drugih.

- Charlie je moje dijete i iznimno je osjetljiv tako da itekako brinem čemu će sve biti izložen u budućnosti - priznaje i napominje kako je on trenutno u 'kontroliranom i sigurnom okruženju, gdje nema pristupa društvenim medijima, a još ne razumije vijesti niti zna čitati'. No kad se to promijeni, dodaje, vjerojatno mu neće biti lako.

Prije godinu dana je Charlie prvi put počeo pokazivati sklonost prema ženskoj odjeći, šminkanju i drugim 'ženskim hobijima', a Rebecca je tada počela primjećivati da ju sin gleda dok sjedi za toaletnim stolom i šminka se. Ubrzo ju je Charlie u tome počeo i kopirati.

- Nije gledao nikakve make-up tutoriale, a sve što zna naučio je jer je vidio da kako ja radim i jer me molio da mu pokažem - ispričala je mama. A nakon što je pristala da mu kupi toaletni stol i šminku, Charliejevoj sreći nije bilo kraja.

- Sada mi svaki dan govori koju novu boju ruža želi - dodaje i kaže:

- Kad se Charlie oblači kao dječak, nije sretan. Ne kažem da je depresivan ni ništa slično, ali kad nosi haljinu, periku i šminku, on oživi - priča mama, koja kaže da dječak tada postaje 'opušteniji, pjeva, pleše i ima smiješak od uha do uha'.

Ona ga opisuje kao nježnog i obzirnog dječaka, rođenog zabavljača koji je iznimno osjetljiv i emocionalan. Kaže i da ga njegova dva brata 'prihvaćaju u hodu'.

- Charliejev mlađi brat Ronnie ima samo tri godine i često pričamo o dječacima i djevojčicama, jer upravo uči osnovne razlike između njih, kao i tko su žene u njegovoj obitelji - mama, baka, dadilja, teta, a tko muškarci: tata, George, stric, djed, itd.

- Na pitanje je li Charlie dječak ili djevojčica, Ronnie kaže da je djevojčica. Charlie ga na to nikada ne ispravlja, obično samo namješta kosu (ako nosi periku) i smiješi se - kaže Rebecca i dodaje kako su među članovima obitelji i prijateljima reakcije na Charliejeve sklonosti uglavnom pozitivne:

"Neki od njih su rekli da je to samo faza, ali osim toga su svi bili pozitivni."

Majka ipak priznaje kako brine za dječakovu budućnost ali, kaže i da ga, ako Charliejev trenutni životni stil nije samo dječja igra i on se nastavi oblačiti u curu, može samo educirati i pokazati mu da on nije jedini dječak u haljini, te da je u redu u životu raditi ono što te čini sretnim, i da se ne mora pridržavati norme ako ga ona čini nezadovoljnim.

- Nadam se da će jednog dana naučiti dovoljno iz mog pozitivnog gledišta i da će imati snage ustati za ono u što vjeruje, i dovoljno zrelosti da dostojanstveno upravlja s negativnim situacijama - objašnjava Charliejeva mama.

- Ne tvrdim da sam najbolji roditelj na svijetu, nemam sigurno nikakve nagrade za roditeljstvo, ali Charlie me naučio da budem otvorenija i da slijedim tvoje srce - dodaje.

- Naučio me više nego što vas bilo koja roditeljska knjiga može naučiti. On je moj dječak i volim ga koliko i drugu dvojicu, sa svakom stanicom svog bića, a voljela bi ih i da su ružičasti, plavi ili zeleni sa žutim točkama - zaključila je Rebecca.