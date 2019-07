Ostavila dijete u autu pa otišla na savjetovanje - o roditeljstvu

Jennifer Ost (27) iz Indiane optužena je da je ostavila sina u vrućem automobilu puna dva sata. Dok je nije bio, temperatura je dosegnula 30 stupnjeva Celzija. Dječaka su pronašli kako gleda film na mobitelu.

Dok je on sjedio u vrućem autu, Jennifer je išla na savjetovanje o roditeljstvu zbog mlađeg djeteta koje je staro tek nekoliko dana, a kojeg je, suprotno mišljenju liječnika, prerano odjavila iz bolnice. Prema sudskim spisima, Jennifer je tijekom tog sastanka bila agresivna i prosta.

