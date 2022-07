'Moja djevojka u mobitelu čuva fotke s bivšim i neće ih obrisati'

Moja djevojka u mobitelu čva fotografije bivšeg partnera i zbog toga se osjećam jako nelagodno. Hodamo već nekoliko mjeseci i sve drugo je u redu, osim toga. Ona kaže da je to dio njezine povijesti i da ih zato ne želi obrisati. Prekinuli su prije sedam mjeseci, no kaže kako osjeća da su se njeni osjećaji prema njemu ugasili još prije dvije godine.

Mogao bih razumjeti da čuva neke grupne fotografije, na primjer obiteljske na kojima je i on, no ne osjećam se dobro znajući da u svom mobitelu čuva njihove zajedničke fotografije i neke na kojima je samo on. Ja fotografije svojih bivših ne čuvam. Kad sam pokušao razgovarato o tome, počela je jako vikati na mene i žestoko smo se posvađali, pa me zanima što mislite - je li to u redu s njene strane - napisao je u pismu portalu Bright Side jedan mladić. .

Kaže da ne zna što bi zaključio iz svega toga: Da ona još uvijek gaji osjećaje prema bivšem partneru, pa se ne želi odvojiti od uspomena i zbog toga se ne može opustiti u vezi.

- Jedna stufija je pokazala da 61 posto žena čuva fotografije svojih bivših, kako bi sačuvale uspomene koje ne žele zaboraviti. To ne znači da gaje romantične osjećaje prema bivšima, samo žele zadržati djeliće prošlosti..No, postoji mogućnost da ipak osjeća nešto prema bivšem, naravno. Pokušajte s njom razgovarati mirno i objasnite joj zašto vas to smeta: Da vam je teško vidjeti fotografije na kojima izgledaju zaljubljeno. Možda pomogne i pitanje kako bi se ona osjećala da u vašem mobitelu nađe slične fotografije s bivšom partnericom - odgovorili su mu na portalu 'između redaka'.

Riječ je, naime, o situaciji u kojoj mnogi ne bi znali dati mudriji savjet.

