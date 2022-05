'Moja prehrana je u potpunosti veganska': Iskustva i recepti - od glavnih jela do deserta

Moj plant - based put je započeo u srpnju 2019. i to, praktički iz čiste znatiželje za isprobavanjem nečeg novog. Ideja je bila da ne jedem meso preko radnog tjedna, kako bih mogao isprobavati nešto zanimljivo za kuhati, no nekako je to krenulo samo po sebi u cijelosti. Prvo se to pretvorilo u cijeli tjedan, zatim u mjesec, a onda je to sve do danas tako. Dodatno, u tom periodu sam izbacio i sve ostale životinjske namirnice koje sam jeo - i jaja, i mlijeko, tako da je danas u potpunosti moja prehrana veganska, odnosno bez namirnica životinjskog podrijetla.