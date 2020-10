Moja supruga se treba osjećati krivom jer ne želi seks sa mnom

Ben ima gotovo 60, a njegova supruga Yvonne 47 godina. Nedavno je ona napisala ispovijest u kojoj otkriva kako joj više nije do seksa, premda joj je i on dalje privlačan, a sada Ben javno odgovara - 'to nije u redu'

<p>Ben Walker (pseudonim kojeg si je sam odabrao) otkriva kako su njegova supruga Yvonne i on zajedno preko 20 godina, a ovih su dana intimni oko dva puta na mjesec, što je njemu premalo. Osim toga, prozvao ju je kako, iako tvrdi da želi nježnost, zapravo samo traži potvrdu te ako se osjeća krivom što ga odbija u krevetu - to je i u redu, jer nije fer spram njega.</p><p>Naime, njegova je supruga prošlog tjedna u svojoj ispovijesti za Femail otkrila svoje stavove, polazeći od toga da iako Bena voli i smatra privlačnim, seks joj nije toliko na pameti za što krivi hormone, kao i životne okolnosti. Ipak, ponekad pristaje na seks čak i kad joj se ne da, kako bi usrećila njega.</p><p>Što je Yvonne točno rekla o njihovom seksualnom životu i razlozima za manjak seksa te želje kod nje pročitajte ovdje:</p><p><a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/nakon-22-g-zajedno-vise-mi-nije-do-seksa-ali-ipak-to-radimo-721071">Nakon 22 godine više mi seksa, ali ipak 'to' radimo ni nije do</a></p><p>Sada je Ben odlučio uzvratiti udarac u svojoj javnoj <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8840571/My-wife-feel-GUILTY-not-wanting-sex-me.html">ispovijesti</a>:</p><p><em>Prošli tjedan moja je supruga napisala članak u Femailu u kojem je priznala da više ne želi imati seks sa mnom.Niti jednom muškarcu nije drago to čuti, ali ne mogu reći da sam jako iznenađen. Yvonne nikad nije bila sramežljiva i povučena, osobito kad je riječ o razgovoru o našem seksualnom životu.</em></p><p><em>Postoji mit da muškarci cijelo vrijeme govore o seksu. Prema mom iskustvu, obrnuto je: nakon njezinih ženskih druženja uz vino, bio sam nerado informiran o navodnoj 'veličini paketa' muževa njenih prijateljica, koje i sam poznajem.</em></p><p><em>S druge strane, moji muški prijatelji i ja rijetko raspravljamo o detaljima svog seksualnog života. Možemo razgovarati s kim bismo željeli imati seks, ali svima nam je previše neugodno ulaziti u intimne detalje vlastitih veza.</em></p><p><em>Neke bi stvari trebale ostati privatne. Pa čak i da smo htjeli razgovarati o tome, nisam siguran da bismo znali odakle početi.</em></p><p><em>Nakon što je Yvonne prošlog tjedna napisala svoj članak, sada mislim da je važno da svoje mišljenje kažemo i mi muškarci koji smo već dugo u braku ili vezi.</em></p><p><em>Moj problem je sljedeći: oženio sam se prekrasnom, seksi mlađom ženom koju obožavam i koja me nevjerojatno usrećila, dijelom i zbog našeg vrlo ispunjenog seksualnog života. Jedanaest godina kasnije i dalje je jednako privlačna, ali što se tiče seksa, većinu vremena ne želi imati nikakve veze sa mnom.</em></p><p><em>Razumijem da pati od hormonalnih promjena i znam da to utječe na njezinu želju. Ne shvaćam to osobno, ali niti se mogu pretvarati da mi ne smeta. Zapravo, to može biti jako frustrirajuće, jer je i dalje smatram seksi i moram provesti pola svog vremena pretvarajući se da nije, iz straha da je ne uznemirim.</em></p><p><em>Nije da uopće više nemamo spolni odnos, već je to postalo neredovito. Kad smo se prvi put upoznali prije 20 godina, bilo je puno seksa, često prije posla, a zatim opet noću.</em></p><p><em>Dok je Yvonne radila smjene, povremeno bih dolazilo kući u vrijeme ručka kako bismo se malo 'poigrali', a moji su muški kolege bili zavidni kad bih natuknuo što sam radio dok su oni jeli sendviče.</em></p><p><em>Tada je prije 12 godina odlučila da želi djecu. Nisam bio toliko siguran, jer sam osjećao da sam prestar. Ipak, prilično me lako pobijedila kad je inzistirala na seksu barem tri puta dnevno kako bi osigurala da zatrudni - što je i djelovalo.</em></p><p><em>Otkad smo postali roditelji, moja želja se nije promijenila ni za trenutak, unatoč razlici u godinama. Ja imam skoro 60, a ona 47. Koji muškarac mojih godina ne bi volio imati predivnu mlađu ženu uz sebe?</em></p><p><em>No, jaz u našoj seksualnoj želji postaje sve veća provalija. Moj libido nikad nije ostario i još bih uvijek volio imati seks svakodnevno, ali njezin je interes ispario.</em></p><p><em>Trenutno imamo seks oko dva puta mjesečno, obično istog vikenda. Tijekom posljednjih nekoliko godina pokušavao sam je šarmirati i zavesti mnogo puta, ali odgovor je toliko često neugodno ‘ne’ da sam napokon odustao od pokušaja da uopće započnem seks. Odbijanje čini da se oboje osjećamo loše.</em></p><p><em>Tako da sam rezigniran vjekovima čekanja za noć kad mi daje do znanja da je otvorena za moje želje..</em></p><p><em>Kad to učini, danas je to na prilično očit način; možda misli da neću primiti nikakve suptilnije signale nakon što mi se često kaže ne. Čim ona pita, naravno, ne mogu se popeti stepenicama dovoljno brzo.</em></p><p><em>Poslije se uvijek nadam da joj se seksualni nagon počeo vraćati, a onda nadu odmah unište tri tjedna ničega.</em></p><p><em>Čak sam je prošle godine vodio na romantični odmor za parove u prekrasan dio Walesa i tamo se nismo nijednom seksali. Nisam to rezervirao zbog seka, ali bilo bi lijepo da gaje bilo.</em></p><p><em>Pred spavanje bila je umorna i željela se maziti. Ležati u krevetu pored nekoga za kim žudite kad se očekuje da se samo 'mazite' ravno je okrutnosti.</em></p><p><em>Iskreno, osjećam se pomalo prevareno. Kad smo se vjenčali, obvezali smo se jedno drugom i vjerujem da bi to trebalo trajati cijeli život. A s brakom dolazi i seks - kako ja vidim, ne možete imati jedno bez drugog. Čini se kao da se ne drži svoje strane dogovora.</em></p><p><em>Priznat ću da mi je njezin bliska prijateljica u posljednje vrijeme počela izgledati sve privlačnije, kao i neke ženske kolegice.</em></p><p><em>Naravno, nikad ne bih bio nevjeran - to ionako ne bi riješilo naš problem, jer se oboje jako volimo i želimo biti zajedno - ali priznajem da postoji napast da se prepustimo maštarijama.</em></p><p><em>Istodobno se trudim biti suosjećajan. Promjene raspoloženja uzrokovane menopauzom vrlo su očite i kao zarobljena publika vrlo detaljno čujem o ostalim njezinim simptomima. Tu su lupanje srca, glavobolja, napuhnut trbuh, zaboravljanje i način na koji ona neprestano puni perilicu posuđa.</em></p><p><em>Ali iskreno, što više govori o tome, to se više počinjem isključivati. Ne kukam zbog ćelavosti, širenja struka ili zabrinutosti zbog raka prostate; pa ne mogu shvatiti zašto ona osjeća potrebu da mi govori o menopauzi.</em></p><p><em>Povremeno smo raspravljali o suši u našoj spavaćoj sobi, zapravo. Ali uvijek završi na isti način: pitam je kad se možemo ponovno seksati, a ona se naljuti i kaže da si ne može pomoći što se osjeća tako kako se osjeća.</em></p><p><em>Čak je rekla da bi, kad bih više radio po kući, možda bila sklonija seksu. Bojim se da apsolutno nemam pojma kakve veze kućanski poslovi i seks imaju međusobno. Ili seks želite ili ne - jednostavno.</em></p><p><em>Nemojte me pogrešno shvatiti; Nisam sebičan muškarac koji sebi pričinjava zadovoljstvo i zanemaruje ono što žena želi. Važno mi je da seks mora biti nešto u čemu oboje uživamo.</em></p><p><em>Ali zaista mislim da mi je želja za seksom evoluirala. Seks me izuzetno raduje. Nije samo čin već cijeli paket uživanja u tijelima jedni drugih i saznanja da ste se zbog svog partnera osjećali dobro.</em></p><p><em>Siguran sam da me Yvonne još uvijek voli, jer kad se poseksamo, to je super za oboje. Slažem se da su njezini hormoni razlog zašto više nije toliko za to, ali to sušu ne olakšava.</em></p><p><em>Čini se da sve što napravim pođe po zlu. Primjerice, u svom je članku govorila o tome kako sam joj nedavno skuhao omiljeni obrok s porukom koliko je cijenim.</em></p><p><em>To je protumačila kao pokušaj zavođenja i provela je večer osjećajući se nelagodno prije nego što je izgovorila da ide u krevet. . . spavati.</em></p><p><em>Pa, oprosti draga, ali nisam očajnički žicao ništa. Rak kojeg sam pripremio je bio star dva dana i trebalo ga je pojesti. A tu sam čestitku kupio jer znam, nakon 20 zajedničkih godina, da te ponekad i nehotice uzimam zdravo za gotovo. Nije mi palo na pamet da ćemo se te noći seksati. Seks u našoj kući je rijedak, blago govoreći.</em></p><p><em>Znam da nisam dobar u pokazivanju naklonosti. Ja sam introvert i ne vidim potrebu da ljudima stalno govorim da ih volim. Ali osjećam da bi Yvonne trebalo biti očito da je volim; Ne bih još uvijek bio u braku s njom da nije tako.</em></p><p><em>Drugi tjedan se naljutila na mene dok sam gledao ragbi, rekavši da pokazujem više strasti gledajući ‘dlakave muškarce koji jure loptu’ nego prema njoj. Bojim se da nije u potpunosti u krivu. Ragbi je poput religije za mene i mnoge druge ljude; zadovoljava iskonski poriv.</em></p><p><em>Ali zasigurno se prema njoj osjećam strastveno - a dokaz za to nije u romantičnim gestama, već u činjenici da želim seksati u bilo kojem trenutku i gdje god ona to želi. Umjesto toga, ona neprestano traži zagrljaje i maženje, što baš i ne činim.</em></p><p><em>Yvonne kaže da želi naklonost od mene, ali mislim da je ono što zapravo želi potvrda. Meni ne treba mi reći da sam voljen ili se moram 'zagrliti' da bih se osjećao sigurno. Iskreno ne mogu razumjeti zašto to čini.</em></p><p><em>Također me pokušava držati za ruku u javnosti, što mi se čini neugodno i nedolično. To je nešto što dijete radi radi sigurnosti.</em></p><p><em>Gledajući unatrag, shvaćam da je to uvijek bio slučaj s njom, ali na početku veze naši zagrljaji i poljupci dolazili su prirodno, jer smo tako često imali spolne odnose. Možda niti jedno od nas u to vrijeme nije shvaćalo da imamo prilično različite potrebe što se tiče fizičkog kontakta.</em></p><p><em>Yvonne je bila, i jest, prekrasna žena, a ja je volim i osjećam se sretnim što sam joj muž. Ali mislim da nije u redu da bih je ja trebao 'obilaziti' osjećajući se patetično zahvalno što mi je udijelila neobičnu noć strasti. Uostalom, i ona se htjela udati za mene.</em></p><p><em>Kaže da se osjeća krivom što kaže 'ne' seksu i, ako sam stvarno iskren, mislim da bi i trebala. Seks je temeljni gradivni element svakog intimnog ljudskog odnosa. Je li redovno seksanje sa mojom ženom previše za tražiti? Mislim da nije.</em></p>