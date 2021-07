Kelly Michaud, 26-godišnjakinja iz Harrogatea u Yorkshiru, izgubila je čak 13 kilograma te je prema uputama liječnika redovito vježbala. Međutim, to joj nije pomoglo s njezinim problemom koji je sve više utjecao na njezin život.

Zbog jako velikih grudi, košarice veličine H, Kelly je imala probleme s kralježnicom i akutne bolove u leđima, zbog kojih je već potrošila tisuće kuna na medicinske grudnjake s dodatnom potporom. Ali, to nije pomoglo.

Zbog gubitka kilograma stvorio se višak kože koji joj je stvarao dodatnu nelagodu i bol, a njezini zahtjevi za operacijom više su puta odbijeni. Kelly se osjećala usamljeno i napušteno u svojoj borbi za normalni život.

Iako se borila za taj zahvat, pisala molbe i zahtjeve, na zdravstvenom je drugi put odbijena 2019. godine te joj je liječnik opće prakse savjetovao da zahvat obavi privatno. Problem je bio u tome što je sam zahtjev jako skup - košta čak 57 tisuća kuna.

Uz trošak samog zahvata, košta i postoperativna njega, a ukupni troškovi, po njezinoj računici bi se popeli na vrtoglavih 88 tisuća kuna.

Umjesto da očajava, Kelly je odlučila pokrenuti GoFundMe kampanju u kojoj je cilj bio skupiti potrebnih 88 tisuća kuna.

- Nisam očekivala uspjeh kampanje, ali već nakon par dana sam imala više od sto donacija. Bila sam šokirana. Za mjesec dana sam postigla cilj. Bila sam oduševljena - ispričala je.

- Taman kad sam skupila dovoljno novaca javio mi se emailom kozmetički kirurg Dan Marsh, koji je čuo za mene i moju priču i ponudio mi je besplatnu operaciju u svojoj klinici. Bila sam oduševljena - prepričala je Kelly.

Nakon toga, Kelly je odlučila pokloniti skupljeni novac dobrotvornom društvu za rak dojke.

- U početku sam sve to napravila misleći kako trebam i želim pomoć, a sad, nakon svega, želim da novac koji sam skupila na GoFundMe stranici pomogne drugima - rekla je za britanski Sun.

- Prije pokretanja kampanje nisam bila svjesna koliko žena se bori s bolovima uzrokovanim velikim grudima. Mislila sam da je to rijedak problem, ali od pokretanja kampanje mi je puno prijateljica reklo da i one imaju taj problem i da bi i one željele tu operaciju - objasnila je.

- Ljudi uopće nisu svjesni koliki je to problem i koliko žena se s njim bori - zaključuje.