'Mojim blizankama otkriven je rak nakon rođenja. Ovaj detalj na fotki bio je prvi znak bolesti'

Maryann Oakley uživala je u novoj sreći majčinstva nakon što je 2017. godine rodila svoje blizanke, kada je primila strašnu vijest koja je noćna mora svakog roditelja: obje njezine novorođene kćeri imale su rak.

Slijedile su godine bolničkih posjeta, povratka bolesti te ogromne boli i traume za male djevojčice.

Oakley iz Harrisburga u Pennsylvaniji je za Daily Mail otvoreno progovorila o ovom užasnom iskustvu - i podijelila mali detalj na fotografijama na koji bi drugi trebali obratiti pažnju, jer može biti rani znak ove bolesti.

Objasnila je da je, osim što su rođene malo žute (blago žute puti), sve izgledalo potpuno normalno kada je u prosincu 2017. rodila svoje blizanke Eve i Ellu.

No samo 11 dana nakon rođenja, njezina kći Eve odjednom je prestala jesti i počela neprestano plakati.

- To nije bio normalan plač, nešto nije bilo u redu. Boljelo ju je - prisjetila se Oakley. Odmah su bebu odvezli u bolnicu. Vitalni znakovi su joj počeli slabiti i počela je dobivati sivu boju dok su se liječnici trudili shvatiti što nije u redu.

- Bio je to izuzetno zastrašujuć prizor. Bila je priključena na toliko aparata. Težila je samo oko 1,8 kg - nastavila je Oakley.

Liječnici su morali hitno operirati njezinu trbušnu šupljinu nakon što su otkrili da je njezina crijeva ozbiljno uvijena, što je poznato kao volvulus.

- Dio crijeva je uklonjen i postavljena je stoma vrećica - objasnila je Oakley. Nakon toga je doživjela septički šok, srčani zastoj, otkazivanje organa, krvne ugruške, napadaje i još mnogo toga.

Eve je stavljena na respirator, a liječnici su proveli niz testova kako bi pokušali otkriti što je uzrokovalo volvulus. Ubrzo su otkrili kancerogene tumore iza njezinih očiju.

- Bilo je neopisivo. Naši su životi bili okrenuti naglavačke, bili smo devastirani - rekla je Oakley o tome kako se osjećala kada je čula vijest.

Eve je imala retinoblastom, rijedak maligni tumor mrežnice oka. Liječnici su odlučili provjeriti i Ellu, budući da je ova vrsta raka vrlo rijetko povezana s nasljednim genetskim mutacijama u genu RB1, koji utječe na identične blizance.

- Nadali smo se da će Ella biti pošteđena od ovog užasnog raka, ali to nije bio slučaj - rekla je Oakley. Ponovno smo bili potpuno devastirani, ali smo pokušali biti snažni zbog naših djevojčica.

Kako je ovaj tip raka prilično agresivan, Oakley je objasnila da je Ella počela s kemoterapijom u roku nekoliko dana. Eve, s druge strane, bila je previše bolesna da bi odmah započela s terapijom.

No već u nekoliko dana, Evein tumor se udvostručio, pa su odlučili započeti njezino liječenje.

- Imala je puno komplikacija tijekom terapije. Krvne ugruške, infekcije, alergijsku reakciju na kemoterapiju, jedva je podnosila hranjenje s ostomijom i hranilicom - podijelila je Oakley.

Nedugo nakon dijagnoze, Oakley je pregledavala fotografije svojih malih djevojčica kada je primijetila nešto: u njihovim očima bio je bijeli odsjaj.

Normalno, oči ljudi imaju crveni odsjaj zbog bljeskalice fotoaparata, no prema Cleveland Clinic, najraniji i najčešći simptom retinoblastoma je da zjenica oka izgleda bijelo ili blijedo u određenim uvjetima, posebno na fotografijama snimljenim u slabom svjetlu s bljeskalicom.

Nakon šest mjeseci iscrpljujuće kemoterapije, djevojčice više nisu imale rak, no njihove borbe za zdravlje se nisu završile.

Ella je od tada imala jedan povratak bolesti, dok je Eve imala dva, posljednji prije samo godinu i pol.

Čak i sada, one se ne smatraju stabilnima i postoji velik rizik od remisije.

Eve pati od gubitka sluha povezanog s auditivnom neuropatijom, što je, prema Oakley, najvjerojatnije uzrokovano lijekovima koje je dobila dok je bila u septičkom šoku.

Također se još nosi s posljedicama nedostatka dijela crijeva i ima trajno povišen krvni tlak uzrokovan zatajenjem bubrega.

- Zbog gubitka sluha i auditivne neuropatije gotovo ne govori. To je također bio veliki izazov - dodala je Oakley.

Osim što je morala gledati kako njezine kćeri pate, Oakley je rekla da je financijski aspekt njihove borbe s rakom bio razoran. Morala je smanjiti posao kako bi vodila kćeri na preglede i priznala da se svakodnevno bore da podmire račune.

Oakley je dokumentirala njihove opsežne zdravstvene borbe na Instagramu, gdje je skupila više od 138.000 pratitelja.

Sada joj je misija podizanje svijesti o dječjem raku.

- Počela sam objavljivati o njihovom putovanju kako bih obavještavala obitelj i prijatelje, i od toga je sve krenulo - objasnila je.

Počela se povezivati s drugim obiteljima čija su djeca također dijagnosticirana istim rakom. Kaže da ako može pomoći barem jednom djetetu, njeno srce je ispunjeno i zahvalno.

Na kraju je rekla da ih je kroz najmračnije dane držala “nada”, i nada se da će to prenijeti i drugima.

- Nadam se da će drugi pročitati našu priču te da će im ona pomoći da ne izgube nadu - zaključila je.