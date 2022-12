'Moju djecu su digitalno oteli': Priča majke čije fotografije su koristili bez njenog znanja

- Mame blogerice budite oprezne - napisala je majka dvoje djece Meredith Steele (35) upozoravajući roditelje da prestanu dijeliti fotografije svoje djece na internetu nakon što je njezina obitelj 'digitalno oteta'.

Zastrašujući fenomen događa se kad stranac ukrade fotografije roditelja s društvenih mreža kako bi ih koristio na svojim profilima i lažno se predstavljao na internetu.

- Moja su djeca imala nova imena i novi identitet - ispričala je Meredith i dodala da je 'kradljivac ili kradljivica fotografija objavljivao njezine fotografije sa svojim sadržajem te su stvorili lažne živote'.

- Ovo mi je promijenilo mišljenje o dijeljenju privatnih fotografija na internetu - rekla je mama iz Mainea u SAD-u.

- Kultura mama blogerica normalizira pretjerano dijeljenje intimnih osobnih podataka djece, koja nisu dovoljno stara da se slažu ili ne slažu s tim - objašnjava.

Steele je shvatila da su joj djeca digitalno oteta u lipnju 2021., kada je bila vani s djecom na proslavi. Tad je snimila slatku sliku svoje obitelji i objavila je na Instagramu.

Nakon obroka, obiteljski prijatelj koji je radio u restoranu primijetio je dvije fotografije obitelji označene na Instagram računu restorana - ali jedna od tih identičnih fotografija je bila od Meredith, a druga od nekog drugog.

Prijateljica je kontaktirala Meredith kako bi joj to rekla, točnije da je netko podijelio dalje tu njezinu fotografiju i stavio na svoj profil. Pregledom profila Meredith je ustanovila da je taj stranac lažirao njezine fotografije te ih je predstavljao kao fotografije svoje obitelji.

- To je bilo strašno - izjavila je i dodala da je na tom lažnom profilu bilo čak 30 njezinih fotografija te da je imao tisuće pratitelja, a da je uz fotografije pisao svoje objave prema kojima bi se pomislilo da je u pitanju obitelj tog stranca.

- Ti ljudi imaju emocionalni ulog u mojoj obitelji - rekla je mama.

- Ne znam tko je to bio, ali to je bili nestvarno - rekla je Meredith za New York Post.

Istraga provedena o toj digitalnoj otmici otkrila je da su većina onih ljudi koji rade takve stvari su tinejdžerice i mlade žene koje koriste fotografije kako bi stvorile lažni identitet i 'igrale se mame'.

Zakonitost digitalne otmice nije jasna, ali može dovesti do stvarnog kibernetičkog kriminala kao što je krađa identiteta djeteta.

Meredith, koja je stalno dijelila fotografije svoje obitelji i njihovog svakodnevnog života na svojem Instagram profilu, koji nije bio zatvoren za javnost, prijavila je lažni račun, ali kompanija koja je u vlasništvu društvene mreže nije ništa poduzela. Mama je na kraju bila prisiljena blokirati taj profil.

- Osjećala sam se kao tako loš roditelj - rekla je, priznajući da nije imala pojma o internet sigurnosti kad je počela dijeliti fotografije svoje male djece.

- Ovo sam naučila na teži način - upozorila je u viralnom TikTok videu o digitalnoj otmici.

- I možda to zvuči dramatično, ali pitam se kako bi vam zvučalo da su u pitanju vaša djeca - dodala je.

Steele je zadržala svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama s 923 tisuća i 200 pratitelja na TikToku i 157 tisuća pratitelja na Instagramu, ali je od tada uklonila sve fotografije lica svoje djece s društvenih mreža.

Majka je sada zabranila svojoj djeci da imaju vlastite račune na društvenim mrežama i više ne dopušta školama i ljetnim kampovima da fotografiraju njenu djecu.

U međuvremenu, istraživanje je pokazalo da 92 posto američke djece ima neku vrstu online prisutnosti prije 2 godine.

No dok mnogi ljudi vole pretjerano dijeliti osobne podatke o životu svoje djece na internetu, ova mama ih potiče da promisle kako ne bi morali prolaziti kroz horor koji je ona prošla.

Mama blogerica bila je šokirana kada je otkrila da je netko klonirao njezin Instagram račun i glumio njezinu obitelj na internetu.

- Želim zaštititi druge ljude od takvih stvari. Ova mala djeca nisu svjesna toga što radimo i koliko ih izlažemo pogledu stranaca - objasnila je.

- Nikada više nećete vidjeti lica moje djece na mojim profilima - nastavila je potresena mama, prije nego što je dodala da joj je to iskustvo pomoglo da 'ima zdravije granice' kad su u pitanju društvene mreže.

