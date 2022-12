Ispovijest: 'Moji roditelji su bili vlogeri i to mi je uništilo život'

Nedavno je 17-godišnja djevojka na Redditu napisala tužnu priču o svojem djetinjstvu u kojoj je podijelila kako je na nju utjecao obiteljski vloging s kojim je odrasla.

POGLEDAJTE VIDEO: I psi vole YouTube

- Počeli su vlogirati kad sam imala oko 7 godina i prestali prije tri godine. Želim izbjeći nagađanja o tome tko je moja obitelj pa neću iznositi više detalja. Njihov kanal je imao preko 500 tisuća pretplatnika - napisala je djevojka.

Obitelj je prestala vlogirati zbog 'krize mentalnog zdravlja' jednog člana obitelji do koje je došlo zbog njihovog ponašanja prema djeci i samog vlogerskog načina života koji su im roditelji nametnuli.

Foto: Dreamstime

No, ono što je ostalo bila je dugotrajna trauma koju je 17-godišnjakinja proživjela još u vlogerskim danima. U ovom brutalno iskrenom i srcedrapajućem postu, autorica je navela sve načine na koje joj je to zagorčalo život u želji da upozori druge roditelje koji razmišljaju o zaradi putem vlogiranja ili bilo koga tko razmišlja o ovoj karijeri.

Ako ste obiteljski vloger ili razmišljate o tome, pročitajte ovo i razmotrite moju perspektivu. Već neko vrijeme želim podijeliti, ali nisam znala kako.

- Neko vrijeme mi se to sviđalo, bilo je lijepo biti u centru pažnje dok je kamera bila uključena i bilo je predivno dobivati nove igračke čije otvaranje se snimalo. Ali, prestalo mi se sviđati to što rade moji roditelji kad sam shvatila da imam njihovu pozornost samo kad je kamera uključena, a jedine igračke koje sam dobivala su bile one koje su se snimale - napisala je.

- Navest ću neke stvari koje su se dogodile i kako je to utjecalo na nas - počinje objašnjavati kako je vloganje utjecalo na međuljudske odnose u domu.

- Mi djeca smo bili toliko paranoični da nas stalno snimaju kamere da jedino mjesto na kojem smo se presvlačili je bila zatamnjena kupaonica - napisala je.

Foto: Dreamstime

- Nisam mogla ni o čemu razgovarati s mamom kad mi se mentalno zdravlje počelo pogoršavati jer sam se previše bojala da će o tome napraviti još jedan vlog. Mislim da bi snimila video čak i da sam ju zamolila da to ne napravi - objasnila je i dodala da danas jedva razgovara sa svojom mamom.

- Moja mama je u jednom trenu čak razmišljala da nas ispiše iz škole i školuje kod kuće kako bi imala više vremena za snimanje videa - otkrila je na Redditu.

- Zbog nje i vloganja sam izgubila i prijateljicu. Mama moje najbolje prijateljice je rekla da ne želi više da se družimo jer ju je moja bez dopuštenja mama stalno snimala. Moju mamu nije bilo briga koliko sam uzrujana - prisjetila se jednog od niza ružnih događaja.

- Nisam imala nijedan trenutak privatnosti za sebe. Mama me budila s upaljenom kamerom i često je snimala dok ne bismo otišli na spavanje. Snimala nas je u kadi i iako je to kasnije pokušala izbrisati netko je već skinuo snimku i pitanje je gdje ju je opet digao - napisala je.

Dodala je da joj je mama čak snimila vlog na temu njezine prve menstruacije iako ju je molila da to ne učini.

Foto: Dreamstime

- Najgore što se dogodilo je da je netko pokušao oteti moju sestru, što je bio lako jer su znali kako se zove i gdje živi, kamo ide u školu i još niz njezinih privatnih podataka. Kad je čovjek došao po nju moja sestra nije znala da je to netko koga obitelj ne zna jer je znao toliko puno o njoj - dodala je.

Autorica je kasnije odgovorila na puno pitanja koja su joj čitatelji postavili.

- Samo sam htjela napisati da mi je jako žao što ste ti i tvoja braća i sestre morali proći kroz tako nešto. Osjećaš li se sada sigurnije? Vidim da imaš 17 godina, mislim da si još uvijek jako mlada, ali planiraš li otići što je prije moguće u slučaju da ponovno počnu snimati? Ili misliš da ćeš biti dobro? - pitala je jedan komentatorica.

- Ne živim više s roditeljima - odgovorila je djevojka.

- Iskorištavanje djece od strane mnogih obiteljskih vlogera je strašno. A životni stil koji mnogi ljudi žive za vlog nema veze s normalnošću. Mislim da je danas više svijesti o takvim stvarima i da su mnogi zbog toga odustali, ali neko vrijeme stvari su bile lude - napisao je jedan komentator.

- Moji roditelji su još uvijek prijatelji s mnogim roditeljima koji vode obiteljske vlogove, a koje su upoznali preko YouTubea. Oni su svjesni koliko je to moguće i znaju kroz što je moja obitelj prošla, a i dalje svaki dan pale kameru, snimaju i objavljuju - napisala je autorica.

Foto: Dreamstime

- Jesu li tvoji roditelji mislili da bi ti vlogovi u kojima si dugoročno koristili? Ili su shvatili da to rade samo za sebe? - pitao je jedan čitatelj.

- Na neki način to nam je koristilo neko vrijeme. Moji su roditelji odrasli bez novca pa su to opravdavali spoznajom da su nas odgajali s beskrajnim novcem, ako to ima smisla. Znam da mnogi ljudi misle da bi se zbog iskustava i odmora na koje smo mogli otići sve to isplatilo, ali ne isplati se, jer su se i dalje samo vrtjeli oko snimanja i objavljivanja. Često smo putovali na razne odmore van zemlje, skoro jednom mjesečno, ali to nije vrijedno toga - napisala je autorica.

- Jako mi je žao zbog toga što ti se dogodilo. I hvala na dijeljenju svoje priče. Ne mogu a da se ne zapitam kako je djeci obiteljskih vlogera. Kontaktirate li ikada drugu djecu vlogere? - pitala je još jedna čitateljica.

- Da. Neki od mojih najboljih prijatelja su ljudi koje sam upoznala preko YouTubea i njihove obitelji su još uvijek online. Svi mi, djeca, se loše osjećamo zbog toga što rade - odgovorila je autorica.

Najčitaniji članci