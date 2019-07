Mora 'sjesti': Budi kao James Bond i kupi savršeno odijelo

Bilo da birate odijelo za svadbu ili novo poslovno, pravila kojih se morate držati pri odabiru su ista želite li da vam ono stoji “kao saliveno”.

Savjete za kupnju dali su nam stručnjaci u varaždinskom Varteksu, našoj najpoznatijoj modnoj kući koja njeguje liniju muških klasičnih i modernih odijela, uz napomenu da bi trgovac ponajprije trebao znati procijeniti koji je muškarac tip građe, kako bi mu znao preporučiti fit odijela koji će mu najbolje pristajati.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U Varteksu se izrađuju odijela u tri fita - slim, regular, comfort i puni te na taj način muškarci sa različitim građama tijela mogu za sebe pronaći odijelo koje im najbolje stoji. Ti se fitovi dalje razrađuju u različitim uzrastima - srednji, visoki, niski uzrast.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Bez otvaranja revera i X na leđima

- Svako odijelo koje je dobro krojeno je lijepo zatvoreno kad se zakopča, odnosno lijepo sjeda ili ‘zalijeva’. Kad isprobavate odijelo, ne morate uz njega isprobavati i košulju. Jedno od osnovnih pravila je da rukavi košulje vire pola ili centimetar izvan sakoa - kaže nam Renata Kuhar, glavna dizajnerica muške mode u varaždinskom Varteksu.

Danas mnogi mlađi momci, nastavlja, vole da su im odijela vrlo uska, gotovo “na knap”, da ih gotovo ne mogu ni zakopčati, no to nikako nije dobro jer kad je odijelo preusko, odiže se cijeli gornji dio i otvara rever. Ili se radi X na leđima, a danas se to može vidjeti na 90 posto muškaraca.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Špic na reveru

Je li rever širok ili uzak ili s visokim špicom stvar je osobnog odabira. No i ako ga birate, odaberite ga tako da prati građu tijela.

- Po proporcijama, što je čovjek krupniji, poželjan je širi rever, dok mršavost zahtijeva uži - kaže Renata.

Tko nosi širu kravatu?

Slično je i s kravatama, pa će šire odabirati jači muškarci. Iako sve više muškaraca nosi odijelo bez kravate, pa čak i u svečanim prilikama, da ne ispadnete totalno neformalani u odijevanju pazite da je na košulji raskopčan tek najgornji gumb.

Ako uobičajeno odijelo nosite bez kravate, odaberite košulju koja ima viši stojeći dio ovratnika.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Rukav mora slobodno padati

Još jedan važan dio je to kako sako sjeda na ramena, bez obzira na to jesu li ramena “podstavljena” ili nisu, kako se kasnije ne bi dizala u zrak. Provjerite je li šav na samom završetku ramena, a potom dignite ruke u “položaj volana”, s malo podignutim laktovima u položaju pod 90 stupnjeva. Nadlakticu napnite. Kad spustite ruke, rukav mora slobodno padati. U odijelu i tako nećete dizati utege, ali zateže li i neudobno je - promijenite veličinu ili kroj, napominje Renata koja na odjelu muške mode radi posljednjih pet godina, dok ukupno u Varteksu radi punih deset.

Dužina nogavica?

Što se dužine nogavica tiče, to ovisi o njihovoj širini - šire idu do pete, a uže do ruba cipele. Kad su nogavice kraće, čarape se smiju vidjeti i tad su dopušteni uzroci, dapače, čak su i poželjni ako želite biti trendovski orjentirani. Tamne čarape navucite kad idete na poslovni sastanak. Naravno, neusporedivo je ljepše kad su hlače ispeglane na crtu, a to je i pravilo poslovnog odijevanja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

'Zlatno pravilo' da ne ispadnete neznalica

Voditelj razvoja šivanja po mjeri u Varteksu, Predrag Cuklin, kaže da kod krojenja odijela po narudžbi “zlatno pravilo” glasi da dužina sakoa nikad nije kraća od dužine rukava.

- Dobivamo raznorazne zahtjeve, ali ako ne želite ispasti totalni neznalica, poslušajte profesionalce - smije se Predrag. U Varteksu sve više radi na razvoju Fitnet aplikacije za automatsku izradu kroja po mjeri koja će im u budućnosti olakšati cijeli proizvodni proces.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sako je dugačak pola vaše visine minus 12 - 14 cm

Ako odijelo šivate po mjeri, mjeru će vam uzeti konstruktori. Čak i kad ga kupite u dućanu, a sako je predugačak, možete ga skratiti. Želite li sami izračunati dužinu sakoa, svoju tjelesnu visinu podijelite na pola i oduzmite 12 cm (standardna duljina) do 14 cm (mladenačka duljina). Primjerice, 168 cm na pola je 84, minus 12 cm iznosi 72 cm za standardnu duljinu sakoa, govori Predrag Cuklin. Dodaje da se obazirete previše na pravilo da sako prekriva šlic hlača jer zbog nesrazmjernosti trupa to nekad ne funkcionira.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Šav mora sjedati na sam rub ramena

Bilo da su ‘punjena’ ramena ili ne, provjerite je li šav na njihovu samom završetku, a zatim ruke stavite u ‘položaj volana’.

Širina revera ovisi o građi tijela

Rever je podložan modnom izričaju, no pravilo je da širok rever nose krupniji muškarci, a uži nešto mršaviji i atlete.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Maramicu možete uvijek nositi

Prsni džep obično je tvornički zatvoren bijelim koncem. Ne želite li ga koristiti za umetanje maramice ni ne otvarajte ga. Onaj tko želi, konac može prerezati škaricama.

Duljina rukava do početka palčane kosti

Košulja mora viriti pola do jedan centimetar, no sako dolazi do početka palčane kosti na zapešću.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Remen treba biti što tanji

Odijelo uvijek ljepše "stoji" s remenom. Što je remen tanji, elegantniji je i ide u svečanije prilike, dok je deblji remen više za casual prilike.

Atlete teško nalaze odijela

Postoje posebni, već unaprijed zadani krojevi za pojedinu građu tijela, pa tako trbušasti oblik tijela neće moći navući čak ni standardno odijelo. Iz iskustva znamo da atletski građeni muškarci jako teško nalaze odgovarajuće krojeve, a takvih je tri ili četiri od deset, kažu Renata i Predrag iz Varteksa.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Gornji gumb obavezno zakopčajte

Ako sako ima više od jednoga gumba, uvijek je najdonji otkopčan, baš kao i kod prsluka, ako ga nosite.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Šivanje po mjeri

Isti principi vrijede kad je riječ o šivanju odijela po mjeri. U Varteksu tjedno zaprimaju i do 50 komada muških odjevnih predmeta za šivanje po mjeri, koje prikupljaju u poslovnicama na zagrebačkom Jankomiru i Trgu, Splitu i u Varaždinu.

- Odijelo bi trebalo djelomično ispraviti držanje tijela, primjerice pognutost, te ispraviti cijelu figuru. Važno je zato odrediti devijaciju koje tijelo ima. No problem je što se ljudi koji dođu na izmjeru drže ukočeno i neprirodno, ne mogu opustiti, pa na probama moramo raditi dodatne korekcije - kaže nam voditelj razvoja šivanja po mjeri Predrag Cuklin.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Mušterijama se najprije uzme mjera, nakon toga probaju odjevni predmet iz veličinskih setova, a zatim se utvrđuju detalji kroja. Najčešće se na probama korigiraju leđa, ramena, preklop, duljina sakoa, i rukava. Ako netko, primjerice, ima jača prsa, produljuje se prednjica te radi ušitak kod šivanja za oblikovanje ispupčenja jačih prsa.

Što je staromodno, a što moderno?

Jedan rasporak na sredini stražnje strane sakoa ne mora biti staromodan, isto kao ni maramice koje se danas mogu nositi u svim prigodama, ali tko ih ne voli, ni ne mora, savjetuje Renata.

Maramica od iste tkanine kao kravata

Maramica u džepu može biti složena na trokutić ili ravno i to je zapravo vaš izbor. Neki sakoi dolaze već s ušivenom odnosno fiksnom maramicom. Ne možete pogriješiti ako je od iste tkanine kao i kravata, kaže Renata.

Vrste odijela:

Postoje tri vrste odijela koje rade u Varteksu - slim, regular i comfort

Smoking - odjelo sa špigl-štofom na reveru - za ekstra svečane prilike

Frak - sako s dugim stražnjim dijelom, odično se nosi samo uz leptir-mašnu