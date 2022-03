Morana Zibar: Najveći strah mi je kako ću odgojiti dijete, a Kviskoteka mi je odredila život

Zagrepčanka Morana Zibar (44) odrastala je u četvrtima Sigetu i Sloboštini te kao djevojčica uživala u brojnim aktivnostima, no priznaje kako je Kviskoteka kultna emisija koja je sudjelovala u oblikovanju njezinih interesa i životnom putu koji je odabrala.

POGLEDAJTE VIDEO: Morana Zibar o sebi i kvizovima





Kakvo vam je bilo djetinjstvo i gdje ste odrastali?



Ja sam razmažena jedinica tako da sam imala svu pažnju ovog svijeta. Odrastala sam u Novom Zagrebu, osim što sam imala zanimljiv period od druge do šeste godine kad je tata radio kao diplomat u Švedskoj pa sam ondje pohađala vrtić. No od tog perioda nije mi ostalo ništa švedskog. Inače, moja mama je infektologinja koja je završila na uredskom poslu i predavala u medicinskoj školi, a pokojni tata je bio novinar i izdavač. Bili smo tada još postojeći srednji sloj i roditelji su radili, tako da sam često bila sama i tu je počelo druženje s knjigama, stripovima i enciklopedijama. Živjela sam preko puta knjižnice i nerijetko sam ondje ostajala satima, pa mislim da je i to formiralo moje interese.





A Kviskoteka?



Koga god od naše generacije kvizaša pitate, Kviskoteka je bila sveti gral. Bio je to fascinantan period kad doma s mamom i tatom gledaš Kviskoteku i ponekad izlaneš točan odgovor, a onda se s vremenom pokazalo da znam odgovore na sve više pitanja, pa čak i na ona na koja roditelji nisu znali odgovoriti. Životni cilj mi je postao čekati punoljetnost i ići na Kviskoteku.





I to ste ostvarili na neki način?



Pa da, ali ne baš odmah s punoljetnošću. Kad sam imala 18 godina, Lazo Goluža je radio testiranje za novu sezonu na HTV-u i prošla sam te krugove, došla pred njega, već je napravio selekciju, ali nešto je zapelo pa do snimanja nije došlo. Tek nekoliko godina poslije Kviskoteka se pojavila u jednoj sezoni na Novoj TV – i tu sam priliku odmah ugrabila. To mi je najdraža točka u životopisu, da sam pobijedila u jednoj emisiji Kviskoteke.





Jeste li već tada uživali i u drugim kvizovima?



Kao klinka sam skužila da dosta čitam, ali nemam baš neke druge izražene talente iako puno toga znam. Dok sam bila mala, postojali su samo televizijski kvizovi. A njih sam gutala. Osim brojki u Brojkama i slovima. Tek kasnije su krenuli pub kvizovi, koji su se u Zagrebu pojavili oko 2005. godine. Dosta mi je dugo trebalo da krenem jer je bilo teško složiti ekipu. U početku su to bili prilično muški kvizovi i nije bilo mnogo žena, no ja sam našla način da sve to „beskorisno“ znanje koje sam skupljala mogu demonstrirati i pritom se dobro zabaviti.





S prijateljicama ste i upućivali pozive poznatima iz tog doba. Jeste li ikad o tome razgovarali sa Davorom Gopcem?



Haha, da. Kao dijete krajem osamdesetih stalno sam imala neke glazbene idole, a Psihomodo pop faza je bila prilično ozbiljna. Netko je nabavio telefonski broj frontmena Davora Gopca i sad ga je trebalo nazvati jer smo ga željeli čuti i upoznati. No pojavilo se pitanje kako ćemo, što ćemo reći i na kraju je mene dopalo da ga ja zovem. Okrenula sam broj i stvarno se on javio, no ja sam se skamenila i nisam mogla prozboriti ni riječ. Slušala sam ga kako govori: "Halo, tko je?", a onda poklopila. I ajmo opet. Ne znam koliko puta smo to ponovili. Čak sam to ispričala i na TV-u, a Gopca sam osobno srela prije nekoliko godina kad sam mu konačno priznala da sam to radila i taj teret skinula s duše. Lijepo smo se svemu nasmijali i to je bilo to. Tada nije bilo društvenih mreža za komunikaciju s idolima. Glupirali smo se kao klinci, zvonili na portafone i bježali, takve fore. Danas da to djeci predložim, blijedo bi me gledali.





A čime ste se još bavili u djetinjstvu, jeste li imali hobije?



Kao klinka uvijek sam imala bar dvije do tri izvanškolske aktivnosti, u srednjoj školi čak i više. Roditelji su mi bili dosta napredni i podržavali me, usmjeravali. Tako sam na primjer nekoliko godina ozbiljno trenirala tenis. Zanimljivo, počela sam u isto vrijeme, na istim terenima i s istim trenerom kao Iva Majoli, no nisam završila poput nje jer mi se nije dalo. Išla sam na gitaru, crtanje, fotografiju, jezike, literarnu... Često sam mijenjala interese. U svemu sam bila prosječno dobra, ništa posebno, ali nisam imala previše volje i upornosti da nešto ostvarim. No zato sam usvojila široku paletu znanja iz različitih područja, što mi je i danas korisno.





Kako ste onda birali svoj životni put?



Uvijek sam voljela čitati i pisati tako da sam završila studij hrvatskog i engleskog jezika te magistrirala komparativnu književnost. Nadala sam se da ću ostati raditi na fakultetu i baviti se književnom teorijom, no nije bilo tako. S jedne strane bila sam štreberica koja je pročitala svaku lektiru i svašta izvan nje, a s druge nisam nikad pročitala neka kapitalna djela poput Ane Karenjine, Rata i mira, Uliksa.... Uliksa sam pokušavala pročitati više puta, počinjala iznova, ali nikad nisam došla do kraja.





Kako onda odgovarate na pitanja o tim djelima u kvizovima?



Pitanja koja se pojavljuju može se prevariti. Naime, hrvatski obrazovni sustav je savršen za stvaranje kvizaša jer ima puno biflanja napamet, pa nešto od toga i ostane. Iako nisi pročitao knjigu, moraš znati koji su glavni likovi, kakva je radnja i koje su značajke djela.





No ne živite samo od kvizova. Imate i svoju tvrtku?



Zapravo obrt, ja sam sitan slobodnjak. Ne može se živjeti od kvizova. Na neki način sam ostala povezana s knjigama, pa mi je tako prevođenje osnovni posao, a bavim se i pisanjem. Ljudi se iznenade kad otkriju da mi lovci imamo i druge, „normalne“ poslove.



Kad smo već kod toga, svojedobno se pisalo da ste plaćeni manje od kolega. Je li to točno?



Ma ne, to nema veze s istinom. Svi smo ravnopravno plaćeni i ti iznosi nisu astronomski, a ljudi često ne razumiju razliku između bruto i neto iznosa. Nisu to cifre koje se vrte po emisiji. No velika je čast i ostvarenje snova igrati kviz koji rado gleda cijela regija, i za to biti honorirana.





Kako je biti žena u svijetu kviza?



Sjećam se dok sam bila mala da smo svi s čuđenjem gledali kad bi se na Kviskoteci ili nekom drugom ozbiljnom kvizu kao uspješna natjecateljica pojavila žena. To je od početka bilo većinom muško područje ne zato što žene nisu dovoljno obrazovane ili manje znaju, nego jer su plahije i zaziru od javnih nastupa i mogućnosti da će se izblamirati pogrešnim odgovorom. Muški idu glavom kroza zid, kompetitivniji su i nemaju problema s eksponiranjem. U Potjeri je otprilike tek svaki šesti natjecatelj žena, ali odlično je što se taj omjer mijenja u pub kvizovima te je sada gotovo pola-pola.





No i vi ste u brzini i stresu znali ponuditi krive odgovore. Jeste li si to zamjerali?



Ljudi često kažu da je meni lako nastupati javno jer sve znam, no to nije točno. Prvo, nitko ne zna sve. Drugo, kviz pred kamerama nije ni približno kao pub kviz jer imate faktor stresa, pritiska i brzine te je normalno da nekad zabrljate. Nismo roboti, i kviz ne bi bio ni zanimljiv kada bi lovci nudili isključivo točne odgovore. Kad je netko bolji u nadmetanju znanjem, to poštujem. No kad bez veze izvalim neku glupost, dosta me to kopka i grizem se. Moj najveći navijač i kritičar je moja mama koja me nazove pa kaže: "Joj, kako to nisi znala, to inače znaš". Ali to su mame. No sad se već brzo vratim nazad i oporavim od udarca. Sutra je novi dan.





Je li i vaša obitelj zainteresirana za kvizove?



Tehnički nisam vjenčana, ali moj partner Filip Tomšić ne dijeli moj entuzijazam po pitanju kvizova. On je FER-ovac u svijetu IT-a i njemu je sve ovo dosadno i na nas kvizaše gleda kao na čudake. On se s druge strane bavi šahom, što je meni definicija čudaka. Zajedno smo od 2003. godine, a imamo kćer Katju, koja će uskoro proslaviti deseti rođendan. Nju kvizovi uopće ne zanimaju i sad smo u fazi Harryja Pottera i mobitela. Znam da je duboko u sebi ponosna na ono čime se bavim, ali ne gleda emisije u kojima nastupam i nije fascinirana. Ne znam još čijim će stopama, iako mi se čini da naginje na moju stranu jer joj više idu jezici nego matematika.





Ima li problem s maminim javnim životom i kako se s tim nosi?



Sad je to za nju već obično i normalno. Možda je na početku bila gurkanja laktovima u školi i šaputanja da je ona mala od Morane Zibar, ali vjerujem da smo nakon toliko godina već prerasli takva pitanja. A i nije moj život baš nešto posebno javan i glamurozan.



Kažete da ne voli kviz - pa što je onda spojilo Vas i supruga?



Zajednički prijatelji, jedan koncert, on isto voli fino pojesti i putovati, družiti se. Ma imamo mi puno zajedničkih točaka, ali razlikujemo se po profesiji, hobijima i načinu kako nam mozgovi funkcioniraju.





Kad već govorimo o hrani - i tu ste se isprofilirali te slovite kao velika gurmanka. Odakle taj interes?



Čudan je to put bio jer sam kao dijete bila izbirljiva i skoro ništa nisam voljela jesti. No gledajući Karapandžu i Male tajne velikih majstora kuhinje inspirirala sam se i doma roditeljima rekla: Ajmo probati ovo skuhati. Uvidjela sam da je kuhanje zabavno i kreativno, a kako smo dosta putovali i nerijetko jeli u restoranima, shvatila sam da je hrana zanimljiva i da je to isto način učenja i putovanja po svijetu. Tako sam malo po malo počela kuhati i jesti, isprobavati, počela sam pisati o hrani, pa se družiti s ljudima koji također pišu o hrani, još više istraživati. Obožavam druženja oko stola. Na kraju smo prije dvanaest godina grupica entuzijasta i ja pokrenuli portal Taste of Croatia, nezavisni vodič o hrvatskoj gastronomiji. To je poglavlje sad zatvoreno, ali otvorilo je svima neka nova vrata.





Volite li kuhati i što najradije pripremate?



Neću reći da sam najbolja kuharica na svijetu, prosječna sam, ali volim kuhati. Puno prevodim i pišem na temu hrane i pića te sam na taj način spojila strast i posao. Gurmanka sam od glave do pete, a volim sve i svašta. Nema što ne bih probala. Ponekad to ovisi o danu, sezoni, raspoloženju.... Iskreno, ne znam ni koje bih zadnje jelo naručila pred smrtnu kaznu da sam u toj situaciji. Imam fetiš na rižota, dobro mi idu improvizacije u woku, a baš nedavno radila sam ubojit chili con carne. Sa slatkim sam malo slabija jer tu treba više preciznosti i discipline.





A domaća kuhinja?



Kod nas je sve tradicionalno i moraš imati puno iskustva da bi pripremio domaće delicije, pa se većinu iz strahopoštovanja ne usudim raditi. Godinama se pripremam napraviti pašticadu, sarmu ili vučene kore, no još se nisam odvažila. Uvijek nekako mislim da to mogu samo spretne bake koje to rade više od pola života i imaju hrpu vremena. Bojim se da ne upropastim jelo koje volim.





A čega se u životu inače bojite?



Joj, ja sam što se toga tiče kao Woody Allen! Ali iznutra. Kad si majka, 99 posto svih strahova se odnosi na to dijete pa se bojiš da mu se nešto ne dogodi ili da nešto ne zezneš u odgoju. Bojim se životne monotonije. I da ću raditi nešto grozno dosadno, ili da možda uopće neće biti posla. Strah me da će mi mozak sve lošije funkcionirati i da ću biti neupotrebljiva, da će me novi klinci pregaziti, a ja postati stara karikatura. Mislim, već sad lošije pamtim i kad vidim po kvizovima klince kako igraju i što sve njihov mozak može, ostanem zatečena.





Kako to uspijete premostiti? Učite li stalno?



Ima kvizaša koji stvarno sjede doma i non-stop uče, ali za to nemam želje ni vremena. Otkad me Potjera uvela u kviz kao zanimanje na nekoj ozbiljnijoj razini, često se uhvatim kako listam neku stručnu knjigu pa prije spavanja pogledam neko područje u kojem sam slabija. Danas je pristup znanju daleko lakši nego prije, pa na mobitelu škicneš Wikipediju, odigraš online kviz. Stalno nešto učim, ali u hodu i kroz posao, više onako usputno. Sve je danas učenje, od čitanja vijesti do gledanja Netflixa.



Zato putovanja nipošto nisu usputna, zar ne?



Jako volim putovati, no to je teže kad imate dijete, obaveze i posao. U tom smislu nisam kao Dean ili Krešo, koji su veliki svjetski putnici, pa zadnjih desetak godina više biram hrvatske ili europske destinacije. Iako, sad su i oni postali friški tate pa će malo usporiti. Taman mi je kći prije korone stasala dovoljno da može s nama malo dalje pa smo išli u Italiju i Španjolsku, no onda se sve zaustavilo. Odlučila sam nakon dvije godine da neću više čekati, život leti, pa smo lani otišli u Egipat. Katja je to inicirala jer je imala fazu kad su je zanimali faraoni i mumije pa smo se počastili za Novu godinu. Bilo je super i sad već gledam što je sljedeće. U planu još nije egzotika, ali uskoro idemo prijateljima u Strasbourg.





A kućni ljubimci?



Cijeli život sam imala pse i mislila da sam pseća osoba, ali dijete je izvoljevalo ljubimca i shvatili smo da smo s mačkom fleksibilniji što se tiče izbivanja od kuće. Tako smo nabavili Neu, koja sad ima godinu i pol. Zaljubili smo se u nju, a stanje čak i nije tako strašno kao što su nas upozoravali. Uništila je samo jedan kauč i zbog nje sam morala ukloniti sve biljke, koje inače baš volim imati u stanu, no za sada smo na tome stali.



Osim putovanja, imate li nekih planova i želja za budućnost?



Najvažnije što želim postići jest usmjeriti dijete da bude sretno i da se ostvari. Veći dio vremena razmišljam samo o tome. Što se svega drugoga tiče, htjela bih da mi se život nastavi otprilike ovako kako mi je sada. Želim si da ima zdravlja, posla, da me taj posao zadovoljava i da mogu platiti račune, a da na kraju ostaje i koja kuna za fini pršut i putovanje.