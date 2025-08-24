Morska sol i himalajska lampa u dom će unijeti bolju energiju

Uređenje doma veoma je važno i često se povezuje s energijom koja kroz njega protječe. Prvi savjet i jedan od najvažnijih je - održavati stan čistim. Čišćenje, ali i promjene uvijek započinju s lijeva na desno. Dakle, dok stojite u prostoriji, čistite s lijeva na desno kako biste u dom doveli bolju energiju.

POGLEDAJ VIDEO: Cestovna čistilica Lynx H2 5000

Pokretanje videa... 06:46 Cestovna čistilica Lynx H2 5000 | Video: 24sata/Hexaworx

Maknite predmete koje ne koristite ili višak dekoracija. Prenatrpan prostor stvara probleme u komunikaciji i može proizvesti loše komunikacijske vibracije. Opet, s druge strane, nije dobro imati niti preprazan prostor. Dom morate harmonizirati i pronaći određeni balans.

Ako imate loš osjećaj u prostoriji, to znači da vas ona "tjera" da nešto poduzmete. Morate dodati neki komad namještaja ili dekoraciju, ovisi što vam prvo padne na pamet. Zamislite kako bi vaša idealna prostorija trebala izgledati da se u njoj osjećate bolje i pronađite kompromis. Prostor treba puniti energijom one koji u njemu obitavaju i dati želju da se ponovo u njega vratite.

Dobra dekoracija može biti himalajska lampa ili svijećnjak. Naime, himalajska sol se koristi kod glavobolje i migrene, jača koncentraciju i jača odnose. Osim toga, može biti veoma lijep dodatak interijeru, ali i opuštajuće svjetlo, osobito prije spavanja. U domu je dobro držati i krupnu morsku sol. Ona skuplja negativnu energiju, a dobro je staviti je u staklenu posudu ili neku teglu. Možete joj dodati i vodu pa to ostaviti da odstoji. Osim u domu, ovo možete držati i na poslu kako biste smanjili stres i negativu.

Foto: 123RF

Ulaz u dom mjesto je kojem možete dati posebnu pozornost. Odaberite vrata vesele boje i na njima držite vjenčić, ali i vjetreni zvončić koji će aktivirati nebeske zvukove. Tako će se svaki gost, ali i ukućani, osjećati bolje, jer su već na ulazu toplo dočekani u dom.

Iako su stakleni zidovi posljednjih godina u modi u svijetu uređenja interijera, ipak s njima treba pripaziti. Iako takvi zidovi i općenito velike staklene površine povezuju s prirodom, istovremeno izazivaju umor pa nemojte pretjerivati.

Što se tiče slika u interijeru, nabavite simbol ili sliku zmaja. On pomaže u napredovanju u karijeri i donosi nove prilike. Stavite ga u radnu sobu, a ako ju nemate, onda u blizini radnog stola. Ako je moguće, neka to bude u dnevnom boravku jer u spavaćoj sobi mu nije mjesto. To je mjesto za odmor pa ga takvim treba i ostaviti.

Mnogi ljudi u ljepšoj posudi drže i voće. Lijepo je kao dekoracija, ali je i zdravo za organizam. No rijetki znaju da donosi i dobru energiju u prostor. Držite ga u blagovaonici, kuhinji ili dnevnom boravku. Iako tu možete smjestiti bilo koje voće, najbolje će biti jabuke, osobito ako su na tanjuru. Naime, jabuke mogu privući i nova prijateljstva.

Foto: 123RF