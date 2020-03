Možda je i tako kod vas: Otkrili su bizaran razlog za debljanje

Evo još loših vijesti za sve istinske gurmane - istraživači sa Sveučilišta Berkeley otkrili su da debljanje nije samo stvar unosa previše kalorija. Naime, oni su potvrdili da samim mirisanjem hrane prije jela možemo potaknuti nakupljanje viška kilograma, piše Grub Street.

Svoja saznanja su objavili u članku Stanični metabolizam, obrazlažući da je osjet mirisa povezan s odlukom tijela da skladišti masnoće umjesto da ih sagorijeva.

Foto: Photographer: Alexander Alenin

Iako je njihova studija provedena samo na miševima, povezanost je ipak poprilično izvanredna.

Ukratko, normalni miševi su gotovo udvostručili svoju tjelesnu težinu nakon što im je prvo omogućeno da samo mirišu hranu, a tek poslije su je jeli, dok su oni koji su je odmah jeli ostali normalne težine.

- Smatramo ovo otkriće jako uzbudljivim, a iako može zvučati loše, barem znamo da možemo učiniti jednu malu stvar da se ne debljamo, a to je ne mirisati hranu. No, to također može biti problematično, budući da bez mirisa hrana ne donosi baš neko zadovoljstvo - zaključili su istraživači.

