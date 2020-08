Možda je stvar ipak u vama: 12 znakova da ste loš zaposlenik

Dobri radnici vjeruju u ono što rade, žele bolje rezultate i ulažu puno energije kako bi se iskazali, a ako ste vi u startu negativno nastrojeni, onda niti kolege niti poslodavac ne mogu tu puno poduzeti

<p>Uvijek postoje bolji i lošiji zaposlenici, no što ako ste grozan radnik? To ne mora značiti da ste lijeni ili nećete uspjeti u poslovnom svijetu nego se možda samo bavite krivim poslom. No, ako ne želite biti proglašeni lošim zaposlenikom ovih se osobina hitno trebate riješiti.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>Ne pazite na točnost</h2><p>Dolazite na posao kako vam se prohtije i često kasnite. Usto zaboravljate na rokove koje su vam postavili šefovi i uletavate usred poslovnih sastanaka.</p><h2>Uvijek imate spremne izgovore</h2><p>Ne možete uvijek davati izgovore jer ste nesposobni obaviti zadatke koje ste dobili. Nekad radnik treba priznati da je kriv za svoj neuspjeh.</p><h2>Ulažete minimum</h2><p>Radite taman toliko da ne dobijete otkaz. Čim vam poslodavac da neki zahtjevniji zadatak postajete ogorčeni. Svi primjećuju tako lošu radnu etiku.</p><h2>Volite tračanje</h2><p>Tračanje nije loše, no treba izbjegavati zločeste, sitničave glasine. Takvi komentari uništavaju reputaciju.</p><h2>Mislite da ste najpametnija osoba na poslu</h2><p>Samopouzdanje je dobro, no treba znati granicu. Nitko ne voli arogantne kolege.</p><h2>Ne vjerujete u misiju ili vrijednosti svoje tvrtke</h2><p>Smatrate da su ciljevi vaše kompanije glupi kao i njezin izvršni direktor. Možda ste u pravu, ali ako nemate dobro mišljenje o tvrtki u kojoj radite, počnite tražiti novi posao. Ovdje samo tratite vrijeme.</p><h2>Manje ste produktivni od kolega</h2><p>Sigurno nisu svi talentiraniji od vas nego se vi manje trudite i ne posvećujete vašim zadacima istu količinu vremena kao i vaši kolege.</p><h2>Ne slažete se s nikim</h2><p>Moguće je da su svi u kompaniji grozni, no možda ste ipak problem vi...</p><h2>Redovito se ispričavate ljudima</h2><p>Svakodnevno se za nešto ispričavate kolegama ili šefu. To je ili iritantna navika ili sve čega se primite uprskate.</p><h2>Uvijek tražite neki izlaz</h2><p>Odbrojavate minute do kraja radnog vremena i ne želite preuzeti odgovornost. Nije vam stalo do posla niti ste predani onome čime se bavite.</p><h2>Stalno imate neke zahtjeve</h2><p>Na poslu treba pregovarati oko plaće, satnice, zadataka i beneficija kako ne biste postali nečiji otirač. No, ako stalno nešto zahtijevate, a nemate vidljivih rezultata iza sebe, onda je posljedica loša reputacija.</p><h2>Nedostaje vam poticaja</h2><p>Savršeno vam odgovara biti prosječan. Ne ulažete energiju u ono što radite. Takvi radnici u nekim tvrtkama ostanu godinama, no druge ih zamijene nekim tko ima strasti i ne miri se olako sa prosječnošću.</p>