PETRA PINJUH - TRENERICA ZA INTIMU
Komentira Pinjuh Petra
Pinjuh Petra

Možda ju zato stalno boli glava? Dosadan seks nije bolji ni od kakvog. On je gori!

Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Petra Pinjuh, seksologinja i life coacherica | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Žene uglavnom izbjegavaju intimu s partnerom kad sve postaje predvidivo, bez igre ili misterije. Kad se žena zaljubi, napali, nije pitanje dana u mjesecu, menopauze niti umora, pa niti sudopera. Seks je tad napuni, oživi, utegne i zategne

Znaš ono kad ti netko kaže da ga boli glava, a zapravo ga boli što mora glumiti da mu je seks s partnerom još zabavan? E pa, da, o tome ovdje pričamo. Davno prije sam se čudila prijateljima da mi tako nešto komentiraju o partnericama, kad bih ja uvijek glavobolju rješavala upravo - seksom!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Spavala je s tatinim prijateljem 00:59
Spavala je s tatinim prijateljem | Video: 24sata Video

Savršena distrakcija stresu, osim ako nije riječ o migreni... Budimo iskreni - glava nas ne boli svaki put kad osjetimo da bi partner poželio malo akcije. Boli nas činjenica da je seks postao najdosadnija rutina, s utvrđenim rasporedom poza kao raspored sati u školi. Kreće se tu negdje s misionarskom (jer "idemo to obaviti"), onda ide kratki skok na pseću pozu (jer eto, da se promijeni perspektiva i provjeri puls žene koja leži na leđima), a završava... pa završava - brzo. I uvijek on. I uvijek brzo.

EVO ŠTO JE BITNIJE Broj prethodnih partnera ipak nije presudan za to koliko ste nekome poželjni za vezu
Broj prethodnih partnera ipak nije presudan za to koliko ste nekome poželjni za vezu

Ovakav "moment" se više ne naziva seks, to je samo seksi verzija susreta s dosadnom susjedom koju vjerojatno svi znamo: sretnemo je na ulici (čitaj: ne uspijemo je izbjeći jer nju glavobolja ne zanima), znamo već unaprijed svih pet tema koje će zavrtjeti. Ista mimika, isti ton, isti pogled s tračkom samosažaljenja i ista rečenica: "Joj da ti ispričam..., sad si me sjetila…". Zašto seksi verzija: jer smo u priči iznad goli u krevetu, jedini razlog. I sad zamisli da svaki put kad te partner počne dodirivati, u tvojoj glavi krene monolog te susjede. Toliko o "boli me glava". Ne boli. Ali ozbiljno razmišljam da uzmem tabletu - preventivno.

Cropped close-up portrait of his he her she nice attractive gentle perfect sweet couple life partners enjoying romance date guy's eyes covered at room hotel house indoors
Foto: 123RF

Žene ne izbjegavaju seks zbog hormona, sudopera prepunog suđa ili PMS-a. Ne, izbjegavaju ga kad seks postane dosadan. Predvidiv. Bez igre, bez misterije, bez smislenog pogleda. I ono što je najgore - bez ikakve nade da će postati dobar, zanimljiv, kreativan.

OVO JE ZBUNILO I LIJEČNIKE Spontani orgazmi skoro su joj uništili život, a čini se da je za sve bio kriv uobičajen hormon
Spontani orgazmi skoro su joj uništili život, a čini se da je za sve bio kriv uobičajen hormon

I ovo pišem s potpunom sigurnošću, jer kad se žena zaljubi, napali, nije pitanje dana u mjesecu, menopauze niti umora, pa niti sudopera. Seks je tad napuni, oživi, utegne i zategne!! I želi još kao divlja zvijer kad nanjuši krv! Zato dragi muškarci, ako ne želite da vas žena izbjegava kao "susjedu s ulice" - prestanite se ponašati kao da ste već sve naučili (iz pornofilmova), zaboravite da je seks - penetracija, zaboravite na ideju da ste fenomenalni ljubavnici jer svaki tjedan imate novu partnericu, po mogućnosti što mlađu i neiskusniju, koja hihoće i glumi orgazam taj jedan put...

Bit ću brutalno iskrena s dvije činjenice koje nitko neće izreći na glas:

- Vrhunski ljubavnik je onaj zbog kojega se žena desetljećima budi nasmijana, razbarušena i nikad ne glumi glavobolju.

- Dosadan seks nije bolji ni od kakvog. On je gori. 

