Možda ju zato stalno boli glava? Dosadan seks nije bolji ni od kakvog. On je gori!

Znaš ono kad ti netko kaže da ga boli glava, a zapravo ga boli što mora glumiti da mu je seks s partnerom još zabavan? E pa, da, o tome ovdje pričamo. Davno prije sam se čudila prijateljima da mi tako nešto komentiraju o partnericama, kad bih ja uvijek glavobolju rješavala upravo - seksom!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Spavala je s tatinim prijateljem | Video: 24sata Video

Savršena distrakcija stresu, osim ako nije riječ o migreni... Budimo iskreni - glava nas ne boli svaki put kad osjetimo da bi partner poželio malo akcije. Boli nas činjenica da je seks postao najdosadnija rutina, s utvrđenim rasporedom poza kao raspored sati u školi. Kreće se tu negdje s misionarskom (jer "idemo to obaviti"), onda ide kratki skok na pseću pozu (jer eto, da se promijeni perspektiva i provjeri puls žene koja leži na leđima), a završava... pa završava - brzo. I uvijek on. I uvijek brzo.

Ovakav "moment" se više ne naziva seks, to je samo seksi verzija susreta s dosadnom susjedom koju vjerojatno svi znamo: sretnemo je na ulici (čitaj: ne uspijemo je izbjeći jer nju glavobolja ne zanima), znamo već unaprijed svih pet tema koje će zavrtjeti. Ista mimika, isti ton, isti pogled s tračkom samosažaljenja i ista rečenica: "Joj da ti ispričam..., sad si me sjetila…". Zašto seksi verzija: jer smo u priči iznad goli u krevetu, jedini razlog. I sad zamisli da svaki put kad te partner počne dodirivati, u tvojoj glavi krene monolog te susjede. Toliko o "boli me glava". Ne boli. Ali ozbiljno razmišljam da uzmem tabletu - preventivno.

Foto: 123RF

Žene ne izbjegavaju seks zbog hormona, sudopera prepunog suđa ili PMS-a. Ne, izbjegavaju ga kad seks postane dosadan. Predvidiv. Bez igre, bez misterije, bez smislenog pogleda. I ono što je najgore - bez ikakve nade da će postati dobar, zanimljiv, kreativan.

I ovo pišem s potpunom sigurnošću, jer kad se žena zaljubi, napali, nije pitanje dana u mjesecu, menopauze niti umora, pa niti sudopera. Seks je tad napuni, oživi, utegne i zategne!! I želi još kao divlja zvijer kad nanjuši krv! Zato dragi muškarci, ako ne želite da vas žena izbjegava kao "susjedu s ulice" - prestanite se ponašati kao da ste već sve naučili (iz pornofilmova), zaboravite da je seks - penetracija, zaboravite na ideju da ste fenomenalni ljubavnici jer svaki tjedan imate novu partnericu, po mogućnosti što mlađu i neiskusniju, koja hihoće i glumi orgazam taj jedan put...

Bit ću brutalno iskrena s dvije činjenice koje nitko neće izreći na glas:

- Vrhunski ljubavnik je onaj zbog kojega se žena desetljećima budi nasmijana, razbarušena i nikad ne glumi glavobolju.

- Dosadan seks nije bolji ni od kakvog. On je gori.