Može li kosa zaista posijediti od stresa? Evo što kaže znanost

U prošlim studijama, istraživači su tražili od sudionika da ispune upitnike o boji kose i razini stresa, a ih pokušali povezati. Na primjer, u jednoj studiji objavljenoj 2016. godine, znanstvenici su anketirali više od 1100 mladih odraslih Turaka i otkrili da je 315 onih koji su prijavili prerano pojavljivanje sijedih imalo višu razinu stresa od onih koji nisu.

No, studija na miševima objavljena 2020. godine odvela je istraživanje korak dalje. U njoj su istraživači stresirali miševe na različite načine, uključujući ubrizgavanje kemikalije slične čili papričici koja je izazvala reakciju "bori se ili bježi". To je uzrokovalo oslobađanje hormona stresa norepinefrina, što je iscrpilo ​​folikule dlake matičnih stanica uključenih u dodavanje pigmenta mišjem krznu. Dlaka je tada rasla sijeda.

Foto: DREAMSTIME

Istraživači su u laboratoriju pokazali slične učinke visokih razina norepinefrina na ljudske matične stanice, podupirući ideju da je hormon stresa povezan sa sijeđenjem kose kod ljudi, rekao je Ya-Chieh Hsu, profesor biologije matičnih stanica i regenerativne biologije na Sveučilištu Harvard i jedan od autora ovog istraživanja.

No, studije na ovu temu teško je provesti na ljudima jer istraživači ne mogu etički izazvati umjetno visoke stresne reakcije kod ljudi kao što to mogu kod životinja ili stanica, rekao je dr. Hsu.

Jedna mala studija na ljudima objavljena 2021. godine ipak je unaprijedila narativ: Istraživači su čupali različite vlasi kose od 14 volontera koji su imali barem neke sijede. Nekoliko vlasi bilo je potpuno sijedo, neke su bile djelomično sijede, a neke uopće nisu sijede. Znanstvenici su zatim stvorili digitalne slike visoke rezolucije vlasi i izračunali kada je svaka vlas posijedjela koristeći procjene brzine rasta kose.

Foto: DREAMSTIME

Također su zamolili sudionike da na vremenskoj crti zabilježe stresna iskustva iz protekle godine i rangiraju ih od najmanje do najstresnijih. Istraživači su otkrili da je trenutak kada je pramen kose posijedio često odgovarao najstresnijem trenutku prethodne godine tog volontera.

Ovo je bio prvi put da je studija povezala specifične stresne događaje s točnim trenutkom kada je kosa počela sijedjeti, rekao je Martin Picard, izvanredni profesor bihevioralne medicine na Sveučilištu Columbia i autor studije.

- Ovo je naš prvi pravi dokaz da stres možda doista igra ulogu kod nekih ljudi što se tiče sijede kose - rekla je dr. Victoria Barbosa, izvanredna profesorica dermatologije na Sveučilištu u Chicagu.

Foto: DREAMSTIME

- Ako takva preliminarna istraživanja nastave identificirati promjene povezane sa stresom koje uzrokuju sijeđenje kose, jednog dana bi mogla dovesti i do tretmana koji mogu repigmentirati kosu - rekla je dr. Mirmirani. Ali još uvijek su nam potrebna daljnja i veća istraživanja na ljudima kako bismo potvrdili veze, dodala je dr. Barbosa.

Također je prerano znati može li ublažavanje stresa usporiti ili preokrenuti prerano sijeđenje kose.

Ostali uzroci sijede kose

- Za većinu ljudi, genetika je glavni pokretač sijeđenja kose - rekla je dr. Barbosa. Ako imate roditelja koji je posijedio u mladosti, vjerojatno ćete i vi.

- Određena medicinska stanja mogu uzrokovati prerano gubljenje pigmenta kose - tvrdi dr. Barbosa. To uključuje vitiligo, koji uzrokuje gubitak boje na dijelovima kože, i alopecia areata, vrstu gubitka kose. Prekomjerna ili smanjena aktivnost štitnjače i kemoterapija također mogu doprinijeti preranom sijeđenju, rekla je dr. Damodaran. Nedostatak željeza, kalcija te vitamina B12 i D također je povezan s preranim sijeđenjem, kao i pretilost i pušenje, prenosi The New York Times.