Može li seks doista potaknuti porod? Evo što znanost kaže...

Postoje razni prijedlozi zašto seks može potencirati pokretanje porođaja. Naime, orgazam bi mogao potaknuti kontrakcije maternice, kao i oslobađanje oksitocina, zvanog 'hormona ljubavi'

<p>Nakon 40 tjedana trudnoće, ne čudi da mnoge žene očajnički žele roditi svoju bebu. Predložena su svakakva rješenja, lagana tjelovježba, začinjena hrana, stimulacija bradavica, pa čak i pijuckanje čaja od lišća crvene maline. Još jedan od uobičajenih prijedloga je i seks, no radi li to zapravo?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Isti dan rodila i saznala da ima rak dojke</p><p>Tim znanstvenika predvođen napuljskim sveučilištem Frederico II preuzeo je inicijativu da to otkrije provodeći prvu dosad metaanalizu o tome. Samo tri pokusa na koja su naišli smatrani su dovoljno kvalitetnima za analizu, a zajedno su uključivali podatke o 1483 žene trudne s jednom djetetom.</p><p>U dvije studije, od nekih je žena zatraženo da imaju što više spolnih odnosa, dok bi ostale trebale imati isto ili manje, ovisi o tome koliko su odabrale. U trećoj, od nekih žena je traženo da imaju spolne odnose barem nekoliko puta tjedno ili da ga uopće nemaju.</p><p>Postoje razni prijedlozi zašto seks može potencirati pokretanje porođaja. Naime, orgazam bi mogao potaknuti kontrakcije maternice, kao i oslobađanje oksitocina, zvanog 'hormona ljubavi'. Čak se misli da bi sjeme moglo pomoći u otvaranju vrata maternice.</p><p>Međutim, unatoč teorijama, istraživači koji stoje iza nove studije pronašli su nula dokaza da spolni odnosi mogu dovesti do porođaja. Ipak, ističu da ni spolni odnosi tijekom trudnoće nisu loši, sve dok je trudnoća niskog rizika i bez komplikacija poput nisko ležeće posteljice. Njihova otkrića objavljena su u Journal of Sexual Medicine.</p><p>Tim primjećuje da je potrebno više istraživanja kako bi se potvrdila njihova otkrića i utvrdilo da će određene značajke potaknuti porod, jer to nisu mogli procijeniti tijekom svoje analize. Na primjer, treba uzeti u obzir i dubinu prodiranja, upotrebu kondoma i je li žena doživjela orgazam. To bi mogli biti ključni čimbenici.</p><p>Procjena karakteristika sjemena također bi mogla biti zanimljiva: Koliko ih ima? Koliko prostaglandina sadrži? Prostaglandini su spojevi kojih ima u mnogim našim tkivima, a liječnici ih koriste za poticanje porođaja. Dakle, možda bi sjeme s posebno visokim razinama moglo potaknuti porod, ali trebamo daljnja istraživanja kako bismo to saznali.</p><p>Osim što gleda na sitnice i nedostatke seksa, tim također skreće pozornost na samozadovoljavanje, napominjući da su kontrakcije do kojih dolazi orgazmom tijekom masturbacije veće od onih do kojih dolazi zbog penetrativnog seksa.</p><p>- Iako se ne smatraju seksualnim odnosima, vrijedna osobina seksualnog kontakta je praksa samozadovoljavanja. To bi mogao biti dobar način za postizanje tjelesnog odgovora na spolni odnos, poput orgazma i oslobađanja oksitocina, bez potrebe za partnerom, a također i za izbjegavanje straha od štete za fetus zbog spolnog odnosa. Međutim, očito bi se izgubili mehanički i biokemijski aspekti stimulacije penisa - pišu istraživači, prenosi <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/sex-probably-wont-make-you-go-into-labor-masturbating-might-though/?fbclid=IwAR1fjh4yzogBXb6zH4SU2yNm6rEwAhMFjOu0C0DUtPQrsR-qkLQYaXOtFPs" target="_blank">Ifl Science</a>.</p>