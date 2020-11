Možemo li se zaljubiti na prvi pogled? Stručnjaci su objasnili

<p>Često se pitamo postoji li ljubav na prvi pogled odnosno možemo li se zaljubiti na prvi pogled. Osjećati snažnu i neobjašnjivu vezu s nekim koga ste upravo upoznali može biti uzbudljivo i intenzivno iskustvo. </p><p>Prema stručnjakinji za odnose Susan Winter, moguće je osjećati se kao da nekoga volite ubrzo nakon što ga upoznate, ali definirati to kao ljubav možda nije pametno.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (što se događa kad se zaljubimo):<br/> </p><p>- Da, moguće je tako brzo 'pasti na nekoga', ali to zapravo nije ljubav. To je snažna magnetska privlačnost, a mi pretpostavljamo da sve što je toliko moćno mora biti ljubav - kaže Winter i dodaje da je važno razumjeti što se događa u našem mozgu i tijelu što bi moglo potaknuti intenzivne osjećaje.</p><p>Nepotrebno je reći da nijanse susreta 'ljubav na prvi pogled' mogu biti vrlo individualne.</p><p>- Ono što obično smatramo 'ljubavlju na prvi pogled' je osjećaj da smo jako povezani s nekim, kao da smo osobu već poznavali ili bismo je trebali znati - rekla je trenerica za intimnost i seksualnost Irene Fehr.</p><p>Međutim, vrlo je moguće da bi to mogla biti požuda umjesto ljubavi.</p><p>- Osjećaj koji osjećamo je kemija. To je neposredna privlačnost koju osjetimo kad prvi put nekoga vidimo. Ali imajte na umu, ljudi su vrlo složena bića. Poduzimamo znakove na mnoštvu razina - objasnila je Winter.</p><p>Zaključivanje da smo pronašli onog ili onu pravu na prvi pogled i nije baš tako jednostavno.</p><p>- Gledamo u oči drugih kako bismo utvrdili stvari poput percepcije razine pouzdanosti i procijenili njihove emocije, percepciju inteligencije, pa čak i pokušali dokučiti njihovu seksualnu orijentaciju. Sve nam to može brzo pomoći da odlučimo jesmo li kompatibilni s tom osobom. Sve se to događa prije nego što progovorimo s drugom osobom, što rezultira osjećajem kompatibilnosti zbog kojeg vjerujemo da smo zaljubljeni na prvi pogled - rekao je Sasha Aurand, psihološki pisac.</p><p>Studija objavljena u Nacionalnoj medicinskoj knjižnici potvrdila je da ljudi mogu nekoga gledati toliko kratko kao 100 milisekundi i odlučite jesu li prikladni seksualni partneri ili ne.</p><p>- Prava ljubav je duboka i snažna, ljubav koja s vremenom raste. Prava ljubav je ono što dolazi nakon vruće, strastvene faze medenog mjeseca u vezi. To je ukupnost poznavanja osobe - dobra, loša i ružna. U konačnici, samo vi možete odlučiti volite li nekoga doista, bez obzira na to koliko ga dugo poznajete. Međutim, razumijevanje razlike između načina na koji ljudi obrađuju fizičku privlačnost i načina na koji se njeguje ljubavna veza ključno je za donošenje zdravih odluka u vezama. Jedini način da sa sigurnošću znate može li se početna iskra razviti u ljubav je da date i vama i vašem partneru prostora i vremena za daljnje istraživanje veze - zaključila je Winters, a piše <a href="https://www.elitedaily.com/p/can-you-fall-in-love-at-first-sight-experts-explain-why-its-tricky-40821745">Elite Daily.</a></p>