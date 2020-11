Nikako se ne možete natjerati na vježbanje? Ovo zbilja djeluje

Oni ljudi koji godinama vježbaju i sebe doživljavaju kao vježbača vrlo su lako motivirani za vježbanje. Oni koji sebe ne doživljavaju kao vježbača, ali žele vježbati, trebati će skupiti puno hrabrosti za vježbanje

<p>Razina tjelesne aktivnosti dosegla je vrh sredinom i krajem svibnja, neposredno prije nego što su se ograničenja zbog pandemije počela ublažavati. Vrijeme je bilo idealno za vježbanje u travnju i svibnju, a mnogi od nas imali su i više vremena na raspolaganju za vježbanje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U normalnim okolnostima uspoređujete hoćete li ići vježbati ili ćete otići do grada, u kino, u pub i slično. No tijekom karantene takve usporedbe i vaganja niste imali. Iz toga razloga sve više ljudi je vježbalo kod kuće. Tada su za to imali vremena, a i nisu imali pretjeranih drugih izbora. </p><p>Međutim, kada su se ograničenja ublažila život se donekle, koliko toliko, vratio u normalu, i vježbanje je nekako 'palo u drugi plan'. Ljudi su se nakon ublažavanja mjera vratili u kafiće, u pubova, više su se fokusirali na druženja (kakva su bila moguća).</p><p>Pitate se kako se nakon svega ovog ponovno motivirati? Većina ljudi počne vježbati jer znaju da je to dobro za njih, a vanjski pritisci (poput TV oglasa ili prijatelja) govore im da bi trebali. </p><p>Nažalost, jedan od najzanimljivijih aspekata ljudske motivacije je taj što nam se ne sviđa osjećaj napora i snage volje te ga obično izbjegavamo. Pub, djeca, umor i posao pobjeđuju u borbi protiv vježbanja. </p><p>Ljudi koji vježbaju kako bi povećali samopoštovanje, često navode povećanu anksioznost i nezadovoljstvo tijelom, unatoč visokoj razini vježbanja. </p><h2>Motiviraj se</h2><p>Da bi se zaustavili ovi motivacijski padovi, potreban je dvostruki pristup koji kratkoročno olakšava vježbanje, a istovremeno razvija snažnu dugoročnu motivaciju. Što se tiče dugotrajne motivacije, mnogi psiholozi vjeruju da je vaš identitet jedan od najizdržljivijih motivacijskih sustava. </p><p>Oni ljudi koji godinama vježbaju i sebe doživljavaju kao vježbača vrlo su lako motivirani za vježbanje. Oni koji sebe ne doživljavaju kao vježbača, ali žele vježbati, trebati će skupiti puno hrabrosti, snage i volje kako bi zapravo krenuli vježbati.</p><p>1. <strong>Planirajte</strong> vježbanje u vrijeme kada vam najviše odgovora. Za mnoge to je vježbanje ujutro, prije nego krenu sve obaveze, a za neke je to nakon.</p><p>2. <strong>Olakšajte</strong> si vježbanje. Izvadite sportsku odjeću iz ladice i pripremite se večer prije. Planirajte trening koji ne zahtijeva dug put. Učinite što više stvari unaprijed kako bi, kad za to dođe vrijeme, započeli svoj trening što lakše.</p><p>3. <strong>Radite</strong> ono u čemu uživate. Ako želite preskakati uže ili plesati umjesto dizanja utega ili trčanja, bolje je raditi ono što želite i zahtijeva puno manje mentalnog napora nego se pokušati prisiliti na nešto što baš i ne želite, piše <a href="https://www.inverse.com/mind-body/how-to-get-back-on-track-when-youve-lost-the-motivation-to-work-out" target="_blank">Inverse.</a></p>