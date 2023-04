Mršavljenje nije uvijek dobra ideja! Ljepota više ovisi o obliku lica nego o broju kilograma

Kako bi bile privlačnije suprotnom spolu žene bi trebale prosječno izgubiti 6,3 kilograma, a muškarci 8,2, jer tada dolazi do promjene u licu koje će svi primijetiti. Do ovih podataka istraživači Sveučilišta Toronto došli su nakon proučavanja podataka o prosječnoj težini ljudi u zapadnim dijelovima svijeta.

Umjesto strogih dijeta i vježbanja, više pažnje trebalo bi, smatraju, trebalo posvetiti obliku lica, odnosno izgubiti onoliko kilograma koliko je potrebno da lice izgleda najljepše. Pretjerano mršavljenje, jednako kao i dobivanja na težini, može 'deformirati' lice, odnosno učiniti ga manje lijepim.

- Idealna kilaža je individualna stvar i svatko bi sam trebao obratiti pažnju uz koju težinu njegovo lice izgleda najljepše i tome prilagoditi prehranu i vježbanje, udebljati se ili smršavjeti. Na primjer, ako se samo gleda na obujam struka, može se dogoditi da lice ne bude onako lijepo kako bi moglo biti - pojasnili su u istraživanju.

- Ljudi oko nas prvo primjećuju naše lice, a struk tek kasnije - dodali su.

Osim toga, istraživači su došli do zaključka da bi žene trebale imati indeks tjelesne mase 23,8 kako bi bile atraktivnije u licu, a muškarci 25,9. Uz to, napomenuli su da je žensko lice puno osjetljivije na promjene te bi one trebale više od muškaraca paziti da ne smršave previše.

