Što ako vam se pojave bore od spavanja

Naše lice je tijekom sna i po nekoliko sati pritisnuto uz jastuk, pa se, osim što prirodno gubi vlagu i kolagen, dodatno može isušiti. Korištenjem sredstava za njegu s kolagenom prevenirat ćete bore

<p>Jeste li kad stali pred ogledalo neposredno nakon buđenja i ostali šokirani time koliko bora 'spavalica' vidite? I to ne samo na licu; brazde od jastuka ili krivog položaja ruke mogu se javiti i na ramenima, prsima, ili leđima.</p><p>Većina tih linija će se povući nakon nekog vremena, no neke od njih s vremenom se mogu pretvoriti u bore. Evo zbog čega se takve bore javljaju te što možete učiniti da ih prevenirate: </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Danijela uklonila podbradak i masno tkivo</p><h2>Što su bore 'spavalice' i zašto nastaju?</h2><p>Ove se bore formiraju isključivo zbog nepravilnog položaja dok spavate, iako se s vremenom mogu 'poklopiti' s drugim borama na licu. Na primjer, ako spavate na boku ili na trbuhu, lice može dobiti sitne borice od jastuka, koje s vremenom postaju trajne. Zato i te bore postaju sve češće predmetom promatranja dermatologa.</p><p>Naime, ako svake noći spavate nekoliko sati s licem zarivenim u jastuk, koža treba izdržati taj pritisak. Kako je noću koža propusnija, odnosno osjetljivija na transepidermalni gubitak vode, to znači da upiranjem o jastuk doživljava ne samo trenje, već se može i brže isušivati. Tako se lako možete probuditi s novim naborima na koži. </p><p>Te su bore često vrlo tanke i slabo vidljive dok ste mladi, jer je koža još uvijek bogata kolagenom i može se oduprijeti i oporaviti i nakon pritiska jastuka preko noći. No razina kolagena s vremenom pada, pa te linije mogu postajati sve dublje.</p><h2>Dobra vijest: Mogu se prevenirati</h2><p> Možda je najbolji način način da tome doskočite dodavanje kolagena kroz njegu. Birajte sredstva za njegu kože koja ga sadržavaju. Studije također pokazuju da kolagen poboljšava zdravlje kože, te njenu čvrstoću, odnosno doprinosi održavanju vlage i pomaže - a to je bitno - da se izravnaju sitne bore. </p><p>- Naša koža i inače obnavlja kolagen dok spavamo. Za to vrijeme imamo najveću staničnu aktivnost baš u koži, pa se tijekom sna događa najveći proces obnove kolagena i antioksidacijska aktivnost, kaže liječnica prirodne medicine <strong>Tess Marshall. </strong></p><p>Ako tome dodate njegu sa sredstvima koja su obogaćena kolagenom, dodatno ćete potaknuti taj proces, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-are-sleep-wrinkles-why-taking-collagen-can-help">mbg lifestyle</a>. </p>