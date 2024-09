Muče vas podočnjaci? Evo kako ih sami možete pokušati ublažiti

Tamni kolutovi ispod očiju, odnosno podočnjaci, mogu se javiti kod oba spola i u bilo kojoj dobi, pa je puno važnije od toga kako ih liječiti ili zamaskirati kad se pojave, probati utvrditi moguće uzroke i to kako ih možete prevenirati. Dakle, što uzrokuje podočnjake?

Podočnjaci mogu biti posljedica raznih čimbenika, koji se često javljaju u kombinaciji, donosi webMD.

Evo nekih od najčešćih uzroka:

Genetika: Ako su vaši roditelji, bake i djedovi imali podočnjake, veća je vjerojatnost da ćete ih razviti. Genetska predispozicija može utjecati na pigmentaciju i strukturu kože oko očiju.

Starenje: Kako starimo, naša koža postaje tanja i gubi kolagen, čineći krvne žile ispod kože vidljivijima. To može stvoriti izgled podočnjaka.

Umor: Zbog nedostatka sna, vaša koža može izgledati bez sjaja i blijeda, dopuštajući tamnim tkivima i krvnim žilama ispod vaše kože da se vide. Umor može dovesti do nakupljanja tekućine ispod očiju, zbog čega izgledaju podbuhle i tamnije.

Alergije: Alergijske reakcije mogu uzrokovati oslobađanje histamina u tijelu, što može dovesti do proširenih krvnih žila i povećanog protoka krvi ispod očiju, što pridonosi podočnjacima.

Dehidracija: kad tijelo nije dobro hidrirano, koža ispod očiju može izgledati bez sjaja i utonulo.

Izlaganje suncu: Pretjerano izlaganje suncu može povećati proizvodnju melanina u vašoj koži, što dovodi do promjena pigmentacije i podočnjaka.

Neke loše navike: pušenje, konzumacija alkohola i loša prehrana mogu pridonijeti pojavi podočnjaka.

Prevencija i liječenje ovise o uzroku. Nakon što utvrdite uzrok zbog kojeg su se podočnjaci javili, možete odrediti plan prevencije i liječenja, jer svaki se problem tretira drugačije.

Pojačana pigmentacija ispod očiju

Javlja se ovisno o genetici i etničkoj pripadnosti, a može biti prisutna čak i u djetinjstvu. Ovaj je problem teško liječiti, no uz redovno korištenje kreme za sunčanje možete postići napredak. Kreme za izbjeljivanje i nježni pilinzi također mogu pomoći, ali važno je da postupak provodite polako, kako ne bi došlo do povratne pigmentacije. Možete pokušati i s primjenom retinola, pomiješanog s losionom za njegu kože ispod očiju, ili mazati to područje vazelinom. Izbjegavajte agresivne tretmane, kao i trljanje očiju, jer to može pogoršati stanje.

Proširene krvne žile ispod očiju

Ako je riječ o genetski uvjetovanim promjenama, odnosno činjenici da kolut oko očiju čine proširene krvne žile, svakako posjetite stručnjaka. Proizvodi s kofeinom mogu privremeno pomoći u sužavanju krvnih žila, kao i vrećice crnog čaja, posebno ohlađene. Držite ih kratko u ledenici, pa će efekt biti još veći, ili rashladite to područje žlicom koju ste ohladili u hladnjaku. I krema od arnike može koristiti da se smanji tamni kolut ispod oka. No, klonite se krema protiv hemoroida, jer one bi mogle pogoršati stvari tako što će vam stanjiti kožu i učiniti krvne žile vidljivijima!

Natečene 'vrećice' oko očiju

Natečenost u donjem području oko očiju može biti uzrokovana raznim stvarima, kao što su manjak sna, pretjerivanje s alkoholom, nedovoljna konzumacija vode, konzumacija previše soli kasno navečer, pušenje ili alergije. Starenje također igra ulogu, u kombinaciji s gubitkom kolagena i elastičnosti, promjenama u strukturi kostiju i pomicanjem masnoće, što dovodi do natečenosti i udubina oko učiju. Prvo, dobro se naspavajte, zatim smanjite konzumaciju alkohola i izbacite slane grickalice prije spavanja. Ako pušite, razmislite o prestanku. Zapamtite, kada su u pitanju vaše oči, briga o sebi iznutra i izvana može napraviti stvarnu razliku.

Ako nema rezultata, posjetite dermatologa

Ako niste zadovoljni rezultatima samostalnog tretmana podočnjaka, javite se dermatologu, koji vam može ponuditi više opcija.

Kemijski piling

Porazgovarajte s dermatologom o kemijskom pilingu kože oko očiju. Ovi pilinzi koriste kiseline, poput glikolne, kojične, salicilne i bademove kiseline, kako bi uklonili tamne mrlje i mrtve stanice kože, ostavljajući podočnjake svjetlijima, glatkijima i malo zategnutijima.

PRP injekcije

Injekcije krvne plazme koja je bogata trombocitima mogu pomoći stimulirajući proizvodnju kolagena i poboljšavajući teksturu i tonus kože. Trombociti u PRP-u sadrže faktore rasta koji potiču regeneraciju i pomlađivanje tkiva.

Blefaroplastika donjeg kapka

Natečenost donjih kapaka može se kirurški ukloniti blefaroplastikom donjih kapaka. Uklanjanje masnoće s tog područja poboljšava izgled podočnjaka i smanjuje se učinak sjene.

Laserski tretmani

Nekoliko tretmana laserom može pomoći u borbi protiv tamnih promjena boje ispod očiju, ovisno o tome je li uzrok u pigmentu kože ili u krvnim žilama. Važno je posjetiti stručnjaka za lasere za ovo područje, jer bez odgovarajuće zaštite očiju može doći do oštećenja nježne kože vjeđa, ali i do promjena vida.