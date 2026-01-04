Obavijesti

Tihi ubojica veza

Muči vas partnerova prošlost? Evo kako se nositi s ljubomorom

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iskrena komunikacija može pomoći, ali važno je da razgovor ne preraste u ispitivanje ili optuživanje. Izrazite kako se osjećate, bez traženja detalja koji vam mogu dodatno otežati situaciju

StartFragment Gotovo svatko u nekom trenutku osjeti ljubomoru u vezi, ali ponekad ta ljubomora prelazi u intenzivnu brigu i nesigurnost povezanu s partnerovom prošlošću. Takav oblik ljubomore naziva se retroaktivna ljubomora i odnosi se na opsesivne misli o bivšim partnerima koji zapravo više nisu dio sadašnjeg odnosa.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

Fake vjenčanje VIDEO
Fake vjenčanje | Video: KanalRi

Iako je u redu povremeno osjećati zabrinutost, kad se ti osjećaji pretvore u stalnu usporedbu s prošlošću, mogu ozbiljno narušiti povjerenje i emocionalni mir. Najčešći uzročnici takvih osjećaja često su nisko samopouzdanje, strah od napuštanja i idealizacija prošlih veza koje su u vašoj mašti bolji ili važniji nego što su zapravo bile.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

U digitalno doba dodatni izazov stvaraju društvene mreže, gdje su stare fotografije, objave i uspomene lako dostupne i često uljepšane - što može potaknuti intenzivnije uspoređivanje i preispitivanje događaja iz prošlosti. Ovakvo 'digitalno njuškanje' obično vodi u začarani krug: što više gledate prošlost, to se više osjećate nesigurno i paralizirano u sadašnjosti. Ključ je u prepoznavanju i priznavanju tih osjećaja bez osuđivanja, kao i u komunikaciji s partnerom na način koji ne optužuje, već otvara prostor za suosjećanje i razumijevanje.

Umjesto da se fokusirate na ono što je bilo, korisnije je usmjeriti pažnju na sadašnji odnos i ono što vaš partner sada bira — biti s vama. Rad na vlastitom samopouzdanju, njegovanje hobija, druženja i vlastitih interesa može pomoći da se osjećate sigurnije u sebe. Postavljanje digitalnih granica, poput prestanka provjeravanja profila bivših, može zaštititi vaše emocionalno zdravlje i spriječiti nepotrebnu tjeskobu. Također, prakticiranje zahvalnosti za partnera i vašu zajedničku sadašnjost može umanjiti intenzitet usporedbi s prošlošću.

Naposljetku, ako osjećaji ljubomore postanu preplavljujući ili počnu ozbiljno ugrožavati vašu vezu ili vaše mentalno zdravlje, potražiti podršku stručnjaka može biti pravi korak. Terapeut može pomoći u otkrivanju dubljih uzroka nesigurnosti i ponuditi alate za zdravije suočavanje s emocijama. S pravim pristupom i svjesnim radom na sebi i odnosu, moguće je izgraditi vezu u kojoj prošlost ne definira vašu budućnost.

Kako se nositi s ljubomorom na partnerovu prošlost

1. Prepoznajte što zapravo osjećate

Ljubomora često prikriva dublje emocije poput straha, nesigurnosti ili niskog samopouzdanja. Umjesto da se borite protiv osjećaja, pokušajte razumjeti odakle dolazi i što vam poručuje.

2. Podsjetite se da je prošlost - prošlost

Partnerova bivša veza dio je njegovog životnog puta, ali ne i prijetnja vašem odnosu. Ono što je važno jest činjenica da je sada s vama i svjesno bira vaš odnos.

3. Izbjegavajte uspoređivanje

Uspoređivanje sebe s bivšim partnerima gotovo uvijek vodi u osjećaj manje vrijednosti. Svaka veza je jedinstvena, a vaš odnos ne mora nalikovati nijednom prethodnom da bi bio vrijedan i uspješan.

4. Postavite granice na društvenim mrežama

Praćenje bivših partnera ili analiziranje starih objava često samo pojačava tjeskobu. Ako primijetite da vam to šteti, sasvim je u redu prestati „istraživati“ partnerovu prošlost online.

Young woman drinking coffee
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

5. Razgovarajte s partnerom otvoreno, ali smireno

Iskrena komunikacija može pomoći, ali važno je da razgovor ne preraste u ispitivanje ili optuživanje. Izrazite kako se osjećate, bez traženja detalja koji vam mogu dodatno otežati situaciju.

6. Radite na vlastitom samopouzdanju

Što se bolje osjećate u vlastitoj koži, to će ljubomora imati manji utjecaj. Posvetite se aktivnostima koje vas ispunjavaju i jačaju osjećaj osobne vrijednosti.

young fitness woman runner running on sunrise road
Foto: Li Zhongfei

7. Usmjerite fokus na sadašnji odnos

Umjesto razmišljanja o onome što je bilo, njegujte zajedničke planove, rituale i lijepe trenutke. Jačanje emocionalne povezanosti u sadašnjosti najbolji je odgovor na strahove vezane uz prošlost.

8. Potražite stručnu pomoć ako je potrebno

Ako vas misli o partnerovoj prošlosti preplavljuju i narušavaju svakodnevni život ili odnos, razgovor sa stručnjakom može vam pomoći da razvijete zdravije obrasce razmišljanja.

EndFragment

