DETALJI SU VAŽNI

Što žene odbija na prvom spoju? Greške koje muškarci često rade

Spominjanje bivše veze već na prvom spoju, čak i usputno, stvara nelagodu. Ostavlja dojam neriješenih emocionalnih repova i skreće fokus s trenutnog upoznavanja

Prvi spoj često djeluje kao test kemije, ali sitnice koje se možda čine bezazlenima mogu imati snažan učinak na ukupni dojam. I dok se muškarci nerijetko fokusiraju na to kako izgledaju ili što će reći, žene mnogo pažnje posvećuju ponašanju, načinu komunikacije i razini emocionalne prisutnosti. Upravo tu nastaju greške koje u trenu mogu ugasiti iskru.

Spominjanje bivše

Spominjanje bivše veze već na prvom spoju, čak i usputno, stvara nelagodu. Ostavlja dojam neriješenih emocionalnih repova i skreće fokus s trenutnog upoznavanja. Žene žele osjećaj da je muškarac emotivno dostupan i okrenut budućnosti.

Nepristojnost prema konobarima

Malo što brže pali alarm od nepristojnog ponašanja prema konobarima i ostalom osoblju. Način na koji se muškarac odnosi prema ljudima u uslužnim djelatnostima često se doživljava kao ogledalo njegova karaktera. Osnovna ljubaznost, kontakt očima i zahvala čine veliku razliku.

Pretjerivanje u komplimentima

Reći da izgleda lijepo je ugodno, ali ponavljati to iznova može djelovati isforsirano. Žene više cijene komplimente koji pokazuju pažnju, primjerice zapažanja o njezinu smislu za humor, stilu ili inteligenciji, jer takvi komentari upućuju na dublji interes.

Kašnjenje bez isprike

Kašnjenje se može dogoditi, ali izostanak isprike rijetko prolazi nezapaženo. To se često tumači kao manjak poštovanja prema tuđem vremenu. Kratka poruka ili iskrena isprika mogu potpuno promijeniti dojam.

Stalno gledanje u mobitel

Povremeno bacanje pogleda na ekran šalje jasnu poruku nezainteresiranosti. I kratki prekidi razbijaju emocionalni tijek razgovora i ostavljaju osjećaj da druga osoba nije važna. U svijetu punom distrakcija, nepodijeljena pažnja postala je iznimno privlačna osobina.

Dominiranje razgovorom

Jedan od najčešćih razloga gubitka interesa jest kada muškarac vodi monolog o svom poslu, uspjesima ili pustolovinama. Iako je samopouzdanje privlačno, jednostrana komunikacija brzo postaje iscrpljujuća. Žene daleko bolje reagiraju kada su prisutni znatiželja i iskrena pitanja.

