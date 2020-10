Mudri Freudovi citati: Depresija je zaleđeni strah, a potisnute emocije utječu na život iznutra

Prije nego posumnjate da ste depresivni i imate nisko samopouzdanje, provjerite da niste okruženi idiotima. Čovjek postaje bolestan kada počne sumnjati u svoju vrijednost, neke su od Freudovih mudrosti

<strong>Sigmunda Freuda</strong> ne nazivaju ocem psihoanalize bez razloga, iako su ga neki u njegovo doba nazivali šarlatanom, a drugi genijalcem. On je dobro razumio ljudsku psihu, snagu podsvijesti i misterij snova. Pomogao je mnogim ljudima shvatiti što se skriva u njihovoj nutrini, kako to utječe na njihove živote i kako si mogu pomoći.

Izdvojili smo nekoliko njegovih citata, vrlo mudrih i inspirativnih pa zastanite na trenutak, promislite i primijenite to na svoj život: