Muffine s višnjama i komadićima čokolade neće brzo zaboraviti. Maslac od orašastih plodova, zobene pahuljice i jogurt držat će vas duže vrijeme sitima. Ovaj recept namijenjen je za 12 muffina.

Sastojci:

Za 12 muffina:

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva. U velikoj zdjeli pomiješajte višenamjensko brašno, integralno brašno, 65 g zobenih pahuljica, smeđi šećer, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i malo soli. U drugoj posudi umutite jaja, jogurt, maslac od badema i ulje. Smjesu od jogurta dodajte smjesi od brašna. Promiješajte. Dodajte višnje i čokoladu.

Žlicom dodajte tijesto u papirnate šalice za muffine. U maloj zdjeli promiješajte preostalu zob i sjemenke. Pospite po tijestu. Pecite 15 do 18 minuta ili dok muffini ne porumene. Poslužite toplo, piše Better Homes and Gardens.