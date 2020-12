1. Kućni inkubator

- Jeste li ikada kupili hranu za van, ali je niste mogli odmah jesti iz bilo kojeg razloga? Pa umjesto da tu hranu ostavite vani da se ohladi, stavite je u mikrovalnu i zatvorite vrata. Zatvoreni, izolirani i nepropusni prostor mikrovalne pećnice pomoći će izolirati hranu i održavati je svježom otprilike sat vremena - rekao je Ron Schimek, predsjednik tvrtke Mr. Appliance.

POGLEDAJTE VIDEO: Napravite sami domaći dezinficijens

2. Brzo dezinficiranje

Trebate ponovno upotrijebiti tu prljavu spužvu ili posuđe za kuhanje, ali nemate vremena za pranje u perilici posuđa? Tu vam može pomoći vaša mikrovalna pećnica.

- Spužvu jednostavno stavite u posudu s vodom s octom i stavite je na najjaču snagu otprilike minutu. Pribor poput dasaka za rezanje se također može čistiti stavljanjem u mikrovalnu pećnicu. Kao i kod spužve, upotrijebite ocat ili limun i stavite na minutu u mikrovalnu pećnicu - savjetovao je Schimek.

3. Neka vam miris češnjaka ode s ruku

Inženjeri iz Mix Repairs podijelili su ovaj koristan trik. I ne, ne preporučuju pečenje ruku u mikrovalnoj.

- Zaobiđite neugodan miris češnjaka jednostavnim stavljanjem cijelog češnjaka u mikrovalnu pećnicu na visoku temperaturu ne više od 15-20 sekundi. Nakon toga, ljuske češnjaka trebalo bi biti puno lakše guliti - tvrde.

4. Otkristalizirajte med

Na tost može biti teško namazati kristalizirani med, a još teže može biti kuhati s njim ili ga koristiti kao zaslađivač. Stručnjaci za uređaje Mix Repairs rekli su da je najbrži i najjednostavniji način da vratite svoj med u izvorni oblik da ga stavite u mikrovalnu pećnicu nekoliko sekundi neposredno prije upotrebe. Šećeri bi se trebali otopiti i opet možete uživati ​​u svom slatkom zaslađivaču.

5. Omekšajte tvrdi smeđi šećer

Nema ništa iritantnije od stvrdnutog smeđeg šećera koji se neće pomiješati sa smjesom koju radite. Rješenje za to je da jednostavno stavite grumen smeđeg šećera u posudu. Namočite papirnati ručnik i prekrijte zdjelu njime, a zatim to pecite u mikrovalnoj 10 sekundi. Nakon toga šećer pritisnite vilicom kako biste razbili grudu. No, pripazite da vrijeme pečenja bude kratko. Ako šećer predugo ostavite u mikrovalnoj pećnici, otopit će se.

6. Sterilizirajte tlo

Baš kao što možete dezinficirati svoj pribor, tako možete i 'očistiti' svoje tlo.

- Stavite 400 grama zemlje na ravnu posudu u mikrovalnu na minutu i 30 sekundi na srednju temperaturu, dok se ne krene pariti - savjetovali su iz tvrtke Exclusive Repairs. Zašto biste to učinili, pitate se? Pa sterilizacija tla može ubiti štetne bakterije, patogene, pa čak i insekte ili ličinke koje će pojesti vaše biljke.

7. Za više svježe iscijeđenog soka od naranče

Ovaj trik djeluje na sve citruse. Samo stavite svoje voće u mikrovalnu na 10-30 sekundi (većem voću treba više vremena). Uklonite voće i ostavite da se hladi oko jednu minutu. Zatim prerežite voće na pola i ručnim sokovnikom iz njega iscijedite sve do posljednje kapi soka.

8. Ponovno zalijepite markicu

Zalijepili ste markicu na pogrešnu kuvertu? Sve što trebate je samo dodati nekoliko kapi vode na markicu, a zatim je staviti u mikrovalnu pećnicu na nisku temperaturu 20 sekundi. Marka će se podići gore i tako ju možete zalijepiti na pravo mjesto.

9. Luk nasjeckajte bez suza

Nakon što odrežete kraj luka, stavite ga u mikrovalnu 30 sekundi. Kad se ohladi, usitnite ga. To vrijeme nije dovoljno za kuhanje luka, ali će spriječiti plakanje.

10. Štedite novac

Korištenje mikrovalne pećnice za zagrijavanje hrane umjesto štednjaka ili pećnice zapravo vam može uštedjeti puno vremena.

- Mikrovalne pećnice troše manje energije od štednjaka i generiraju manje topline u okolna područja. Dakle, posebno u vrućim ljetnim mjesecima, pripremanje jednostavnih recepata u mikrovalnoj može vam pomoći smanjiti troškove na dva načina. Prvo, nećete potrošiti toliko energije na jelo; i drugo, nećete biti u iskušenju da uključite klimu dok kuhate - kaže Matthias Alleckna, energetski analitičar, piše Reader's Digest.