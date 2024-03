Muškarac iz Australije spasio je svojom krvlju 2,4 milijuna beba

Rh senzibilizacija je stanje u kojem antitijela u krvi trudnice uništavaju krvne stanice njezine bebe. Ta bolest ne šteti majci, ali može uzrokovati anemiju djeteta i razvoj žutice.

Jamesa Harrisona (87) iz Australije od milja nazivaju i 'čovjek sa zlatnom rukom'.

Harrisonu je život spašen donacijama krvi kad je bio vrlo mlad te se on odlučio odužiti. Naime, njegova povijest davanja krvi započela je kad je imao operaciju kao 14-godišnjak, prilikom čega mu je uklonjeno jedno plućno krilo. Operaciju je preživio zahvaljujući velikoj količini krvi koju je primio od darivatelja.

Zakonska dob za darivanje krvi u to je vrijeme bila 18 godina, pa je obećao da će također dati krv kad bude mogao. Čim je postao punoljetan, Harrison je počeo redovito davati krv Australskom krvnom centru Crvenog križa.

No kako se tada prilično bojao igala, stiskao bi u dlanu lopticu za stres, uz čvrsto zatvorene oči. Tada nije ni slutio da će to nastaviti raditi tijekom sljedećih šezdeset godina. No, morao je stati s 81 godinom, jer to je maksimalna dob za darivanje krvi.

Desetljeće nakon što je Harrison počeo davati krv, liječnici su otkrili da on ima rijetko antitijelo koje se može koristiti za stvaranje cjepiva koje će spasiti živote milijuna beba. Injekcija je nazvana Anti-D i stvorena za zaštitu djece od Rh senzibilizacije. Ako majka razvije ovu bolest tijekom trudnoće, ona napada bebina crvena krvna zrnca.

- Anti-D imunoglobulin neutralizira sve RhD-pozitivne antigene koji su možda ušli u majčinu krv tijekom trudnoće - objavila je australska zdravstvena organizacija.

Otprilike u to vrijeme bolest je postajala vodeći uzrok mrtvorođenih i pobačaja sve dok liječnici nisu otkrili da Harrisonova krv ima antitijela potrebna za neutralizaciju krvnih stanica. Harrison je ujedno bio jedan od osnivača Anti-D programa.

- Tražili su od mene da budem pokusni kunić i tako sam nastavio donirati - rekao je za Sydney Morning Herald.

Počeo je donirati svoju plazmu za cjepivo, a kako se plazma može donirati češće nego krv, Harrison se toga i držao. Znanstvenici su razvili cjepivo nazvano Anti-D iz Harrisonove krvi 1967. godine. Prva doza cjepiva dana je ženi u bolnici Royal Prince Alfred 1967. godine, potvrdila je Robyn Barlow, koordinatorica Rh programa koja je regrutirala prvog darivatelja, Harrisona.

Od tada je Harrison svojom plazmom spasio živote 2,4 milijuna beba, objavio je australski Crveni križ.

Oko 17 posto majki u Australiji treba to cjepivo, a Harrisonova plazma potrebna je za baš svako.

Pomogao je kroz godine i desetljeća mnogim majkama da imaju zdrave bebe upravo donacijom plazme iz njegove krvi, uključujući i njegovu kćer koja je trebala to cjepivo tijekom obje trudnoće.

Njegov doprinos donio mu je Guinnessov svjetski rekord. Čak i nakon ovog izvanrednog podviga, Harrison je vrlo skroman i ne smatra da su njegove donacije drugačije od bilo kojih drugih. Također je rekao da bi nastavio donirati ako bi mogao.

Liječnici još uvijek ne znaju zašto Harrison ima antitijela u krvi i vjeruju da bi to moglo biti zbog transfuzije krvi koju je primio kao dječak.

Harrison je darovao krv rekordnih 1173 puta i nada se da će netko jednog dana nadmašiti njegov rekord, piše Good.