Muškarac kaže 'volim te', no ima li tu istine? 10 znakova da vas doista iskreno voli i poštuje

Kad vam muškarac kaže 'volim te', u to je lako povjerovati. Nažalost, nije svaki tip koji izgovori ove riječi iskren. Neki će vam čak reći da vas vole samo da bi od vas izvukli neku korist. Činjenica je da ne možete uvijek vjerovati ljudima kada je u pitanju pokazivanje ljubavi.

Ovih 10 radnji ponekad mogu biti jači pokazatelji da mu je uistinu stalo do vas od riječi koje izlaze iz njegovih usta:

1. Mijenja ponašanje kada mu kažete da vam nešto smeta

Dečko koji vas zapravo voli učinit će sve što može da vas usreći. Ako čuje da te nešto muči, popravit će to jer te voli. Ako to ignorira, u osnovi govori da vaša sreća nije dovoljan prioritet da bi promijenio to ponašanje.

2. Posvećen vam je i ponosan na vas

Tip koji kaže 'volim te', ali se ne želi obvezati je tip koji te zapravo ne voli. Ako želi biti s vama u vezi i pokazuje vas u javnosti i upoznaje s obitelji i prijateljima, onda vas definitivno voli.

3. Brzo podiže slušalicu kada nazovete

Čak i ako kaže da vas voli, muškarac koji je 'prezauzet' da bi vam uzvratio poziv nije za vas. Ako ga čekate danima ili tjednima on vas sigurno ne voli.

Kad volite dečka, jedva čekate da ga čujete. Isto vrijedi i za dečke. Dečki će naći vremena za stvari do kojih im je stalo.

4. Često vam pomaže u poslovima

Dečko koji vas stvarno voli pomoći će u sitnijim poslovima koje radite, samo zato što zna da bi vas to usrećilo. Ako s vremena na vrijeme ne uzme metlu ili ne opere suđe, uzima vas zdravo za gotovo.

5. Često ste intimni

Iako postoje ljudi koji su aseksualni, većina ljudi s partnerom ima seks. Ako se ne seksa s vama redovito - ili još gore, ako ga morate moliti za seks - on vas ne voli. S druge strane, ako ne može držati ruke podalje od vas, sigurno vas istinski voli.

6. Voli se maziti s vama

Jedan od najčešćih načina na koji ljudi pokazuju ljubav je grljenje i maženje. To je intiman čin, koji je zapravo često rezerviran samo za ljude do kojih nam je stalo.

Koliko je privržen, čak i kada seks nije uključen, puno govori o tome što osjeća prema vama.

7. Bez problema govori što mu je na umu

Dobar način da procijenite koliko ste mu bliski je da vidite koliko vam otkriva ili koliko razgovara s vama. Ako primijetite da ne voli govoriti stvari koje su mu na umu, to nije dobar znak. Međutim, ako stalno komunicirate čak i oko najmanjih sitnica onda je vrlo vjerojatno da je stvarno duboko zaljubljen u vas.

8. Često vam daje spontane darove

Zaista je rijetko pronaći tipa koji obasipa djevojku darovima i kada nije neka specijalna prilika. Ako vaš muškarac to radi onda vas stvarno voli.

9. Zauzima se za vas i daje vam podršku

Muškarac koji vas voli nikada neće šutjeti ako vas neko vrijeđa ili vam govori nešto ružno. On će vas uvijek braniti ili se zauzeti za vas. Osim toga, zauzet će se i za vašu vezu.

10. Uz vas su i kada stvari nisu dobre

Ne biste vjerovali koliko muškaraca može biti savršeno kada su stvari sjajne i nevidljivo kad stvari nisu. Ako je on tip koji je uvijek uz tebe, kada je loše i dobro, to je onda prava ljubav, piše Your Tango.