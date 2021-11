Razumijevanje što čovjek želi u vezi može biti komplicirano, bilo da ste u predanom partnerstvu ili tek počinjete. Naravno, najbolji način otkrivanja toga je jednostavno pitati i komunicirati želje, potrebe i granice.

No, taj razgovor može se nekima činiti pomalo zastrašujućim ili ćete možda biti samo znatiželjni što druge ljude čini sretnima u njihovim vezama.

Kad je riječ o muškarcima postoji mnogo internetskih foruma na kojima su se muškarci izjasnili o tome kad i zbog čega se osjećaju voljenima i cijenjenima. Kako bismo saznali koje su to stvari zahvaljujući kojima se muškarci osjećaju željenima u vezi, prikupili smo komentare iz raznih tema na Redditu.

Odgovori nam pomažu otkriti neke stvari zbog kojih se muškarci osjeća dobro, a rezultati bi vas mogli iznenaditi. Kako se ispostavilo, postoje mnoga jednostavna rješenja ako želite čovjeku u vašem životu dati do znanja da je cijenjen.‍

Evo 10 stvari za koje muškarci s Reddita kažu da se osjećaju dobro u vezama. Imajte na umu da su ovi komentari uređeni radi jasnoće. ‍

1. Kad partnerica preuzme inicijativu.‍

- Inicijativa. Inicijativa za što? Uglavnom bilo što. Pokazuje mi da ne nije sa mnom samo zato što je to jednostavno, već da zapravo želi biti sa mnom -TwistedRipped‍

2. Kada se osjećaju da se o njima u vezi brine.‍

- Djela govore više od riječi. Komplimenti i intimnost su lijepi, ali bih volio da moja bolja polovica i napravi nešto samostalno što bi bilo samo za mene...Kao razlika između reći nešto i stvarno to napraviti -AGS16‍

- Ona se brine za mene na način na koji ja zanemarujem sebe - Oldswagmaster‍

- Radi stvari za mene. Na primjer, ako smo na kauču, a ona izađe iz sobe i pita me da li želim čašu vode -vrrrrggggggl‍

3. Kompliment je uvijek dobrodošao.

- Čuti kako netko drugi govori što voli kod tebe i objašnjava zašto je tako nevjerojatan poticaj i motivira me u vezi više od bilo čega drugog - Critical_Lit‍

- Lijepo je kad ti partnerica ponekad suptilno podiže ego. Sjajan je osjećaj znati da ona misli o tebi da si jak, sposoban, pametan i slično, a uz to me ohrabruje da budem općenito bolji čovjek. Lijepo je kad netko prepoznaje tvoje prednosti, tad imam volju i želju i dalje se truditi biti još bolji - AcresWild‍

4. Kada se partnerica veseli zajedničkom izlasku ili razgovoru.

- Osjećam se cijenjenim kad partnerica uživa provoditi vrijeme sa mnom - Blutarg‍

- Kad se pojavim i na njezinom licu zatitra najveći mogući osmijeh, a kad dođem da me jako čvrsto zagrli i minutu ne pušta - Justwant2watchitburn‍

- Kad me nazove odmah nakon posla da me obavijesti o tome što se dogodilo na poslu ili samo da popričamo. Činjenica da je prva stvar koju je htjela upraviti nazvati mene od svih ljudi daje mi jasno do znanja da sam joj bitan - TheGreatW****ofChina‍

5. Kada osjete da mogu biti otvoreni i iskreni u vezi. ‍

- Poštenje. Moći iskreno razgovarati, a da se to kasnije ne koristi protiv mene. Često, ako se povjerim, to je zato što ne znam kome drugom da se obratim, ali nakon mnogo veza u kojima su bivše partnerice igrale na kartu mojih nesigurnosti i iskoristile ih da me povrijede u svađi ili kad smo prekidali, naučio sam jednostavno nikad ne pričati o bilo čemu što bi se moglo upotrijebiti protiv mene -ThawneInHisSide‍

6. Kad su svjesni da su željeni.

- Najbolji osjećaj je kad čujem nešto poput 'ti si moj' od moje djevojke. Uvijek me dotakne u srce - akasha57‍

7. Kada se partnerica zainteresira za nešto što im se sviđa ili za njihov hobi.‍

- Pokaži zanimanje za stvari koje me zanimaju. Ne moraš uživati ​​u tome, ali barem to prepoznaj kao dio mog života i pokaži da ti je stalo da me bolje upoznaš tako što ćeš saznati što volim, a što ne - fou-lu‍

- Saznajte koji su hobiji vaših partnera ili im nabavite nešto o čemu je u posljednje vrijeme pričao. Lijepo zamotajte poklon i ostavite na njegovom radnom stolu ili stoliću pored kreveta. Ne pitajte ga izravno što želi, pokušajte razumjeti o čemu priča. Koje blogove ili recenzije čita - TheCriticalPizza*

- Prepoznavanje, uvažavanje i zanimanje za nečije strasti/hobije najbolje je što možete učiniti! -Ikarus

- Preuzimanje inicijative da učinim nešto u čemu bih uživao. To bi moglo biti kuhanje - ChunkyJo‍

8. Kad partnerica slijedi zlatno pravilo.‍

- Općenito, želimo iste stvari zbog kojih se žena osjeća željenom u vezi - spiteful-vengeance‍

- Biti primatelj lijepih stvari poput fizičke naklonosti, komplimenata i slično. Prilično je slično ženama -akasha57*

- U biti sve to što žene vole osjetiti u vezi, vole i muškarci - SlipstreamDrive‍

9. Kada se u vezi poštuje njihov osobni prostor.‍

- Muškarcima treba vremena da rade svoje stvari. Pokazati da to razumijete i da ste u redu s tim, barem za mene, ogroman je način da pokažete zahvalnost - imitators‍

- Razumijevanje potrebe za muškim vremenom -DCharlieW‍

- Kad ona kaže: ‘Zašto ne izađeš sa svojim prijateljima? Idite na utakmicu i ovaj vikend! Pripremit ću vam odreske i pive - Amnsia*‍

10. Kada partnerica nauči njihov jezik ljubavi i pruža im pažnju kakvu trebaju.

- Nauči njegov jezik ljubavi, stvarno. Šanse su da je način na koji vam pokazuje naklonost isti način na koji je želi primiti. Probaj to - [korisnik izbrisan]

- Razmislite o tome da ga nagovorite da vas dvoje polažete test Pet jezika ljubavi - megazver