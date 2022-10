Muškarci mogu biti alergični na svoj orgazam - ovo su simptomi

Za mnoge je orgazam važan dio seksa, no kod malog postotka ljudi može izazvati alergijsku reakciju. Kakvo je to stanje i koji su to simptomi koji ga uzrokuju?

Ispostavilo se da muškarci zapravo mogu biti alergični na orgazme, pokazalo je provedeno istraživanje u kojem su znanstvenici objasnili da čudni simptomi traju i do tjedan dana nakon ejakulacije.

Jedan od poticaja za ovo istraživanje je 27-godišnji muškarc koji se pojavio na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Oakland William Beaumont, koji se žalio na ovo neobično stanje. Priznao je da je svjestan problema već od 18. godine.

Prvo je sumnjao na epididimitis, što je bolno oticanje cjevčica u testisima, ali se ubrzo ispostavilo da to nije bio uzrok njegovim problemima.

Njegovi bi se simptomi javili bez obzira dolazi li orgazam od samozadovoljavanja ili nakon seksa.

Liječnici su o muškarcu napisali: 'Zbog uznemirujuće prirode njegovih simptoma aktivno je izbjegavao bilo kakvu seksualnu aktivnost ili romantične veze.'

U studiji, koja je objavljena u Science Directu, dodatno je istražen postorgazmički sindrom (POIS), koji je u istraživanju klasificiran kao iscrpljujući uzrok seksualne disfunkcije kod muškaraca.

- Često se pogrešno dijagnosticira zbog toga što doktorima taj sindrom nije poznat, što rezultira brojnim potencijalno nepotrebnim pretragama i tretmanima - napisali su stručnjaci u studiji.

Prema istraživanju, trenutno ne postoji poznati najučinkovitiji tretman, 'ali nekoliko izvješća o slučajevima sugerira da bi mogli biti korisni desenzibilizacija, hormonska terapija i drugi modaliteti liječenja.'

- Međutim, ti su tretmani eksperimentalne prirode i nisu provjereni u placebom kontroliranim ispitivanjima - dodaju.

Studija je zaključila da je 'jednostavni antihistaminik bez recepta u liječenju POIS-a.'

Simptomi POIS-a uključuju:

Simptomi također mogu uključivati ​​probleme s govorom, koncentracijom i pamćenjem. Istraživači vjeruju da reakcija može biti rezultat alergijske ili autoimune reakcije na spermu.

- Identificirano je gotovo 60 slučajeva sindroma post-orgazmičke bolesti, ali postoji mogućnost da ga ima puno više muškaraca, te da nisu dobro dijagnosticirani - rekao je Andrew Shanholtzer, koautor studije s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Oakland William Beaumont.

Shanholtzer je objasnio da se alergija na orgazam najvjerojatnije može javiti kod osobe zbog infekcija ili ozljeda testisa koje dovode do mikroskopskih količina sperme koje ulaze u krvotok.

Iako ne postoji poznati lijek, slučaj 27-godišnjaka srećom je riješen nakon uspješnog liječenja od strane Shanholtzera i njegovog tima piše Daily Star.

Rješenje je uključivalo otopinu s feksofenadinom koja je smanjila njegove simptome do 90 posto.

