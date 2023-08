Muškarci objasnili kako je njima prava ljubav drukčija od filmske

Prava ljubav nema veze s onom koju vidimo na ekranu. Dakako, pojedinac se može zaljubiti u ideju o pravoj ljubavi, pa sam sebe doživljava kao zvijezdu vlastitih ljubavnih filmova ili romantičnih komedija, no oni koji su u ozbiljnijoj vezi, vrlo brzo uviđaju da je percepcija jedno, a stvarnost nešto posve drugo.

Nisu samo žene te koje mogu očekivati filmsku ljubav u stvarnom životu. Zapravo, to je nešto što i mnogi muškarci proživljavaju, iako nisu baš brzi u dijeljenju svojih osjećaja o toj temi. Ako se pitate kako je to moguće, posjetite AskMen forum na Redditu. Netko je ondje pitao muškarce u čemu se razlikuju filmski prikazi ljubavi od one u stvarnom životu. Odgovori su bili zapanjujući.

1. Prava ljubav se ne događa brzo

- Najveća je razlika u proteku vremena. Filmovi nam uglavnom prikazuju zaljubljenost, a ne onu vrstu ljubavi koja postoji već neko vrijeme. A ako i jest, rijetko je u središtu zbivanja. To su uglavnom sporedni likovi koje vidimo, koje rijetko prikazuju kao strastvene ili zabavne. Osvježavajuća iznimka: Mumija se vraća - 10 godina kasnije, Evy i Rick su još zajedno, imaju dijete i još se super sviđaju jedno drugom - piše čitatelj.

2. Nitko vam ne šalje tajanstvene znakove u stvarnom životu

- U filmovima obično postoji niz neobičnih pojava u kojima se čini da se zvijezde slažu i omogućuju ljubavnim interesima simpatične nezaboravne trenutke. U stvarnom životu, kada vidite zvijezdu padalicu, to nije zato što ste upoznali svoju ljubav života, to je zato što je meteor zapeo u našoj atmosferi. Svemir vam neće dati znakove. Ako mislite da jest, vjerojatno ćete biti razočarani - objasnio je drugi.

3. Prava ljubav nije jednostavna

- Prava ljubav je biti spreman držati se nekoga, ne samo kada život baci jednu veliku hrpu gnojiva na tebe, nego i kad baci nekoliko velikih hrpa gnojiva na tebe. To vrijedi čak i kad je bolja polovica ta koja je bacila na tebe hrpu gnojiva - kaže treći.

4. Kraj filmova

- U filmovima postoji ciljna crta. U stvarnom životu, igra se nastavlja dok ne prekinete ili dok jedno od vas dvoje ne umre. A pravila se polako mijenjaju i usput morate sami saznati koja su. Pogledajte film Take This Waltz. Supruga u filmu nije voljna promijeniti vezu i misli da je nedostatak zaljubljenosti i prve ljubavi isto što i biti bez ljubavi - komentirao je forumaš.

5. Filmovi su malo jezivi

- Filmovi dečkima usađuju smiješnu ideju da ćeš, ako si uporan, slomiti njezinu hladnu vanjštinu i nakon mnoštva odbijanja ona će napokon ponovno naučiti voljeti i vas dvoje ćete živjeti sretno do kraja života - smatra čitatelj.

6. Pravi život je davanje i uzimanje

- U stvarnom životu, ljubav zahtijeva isto toliko davanja koliko i uzimanja. Rijetko se u filmu prikazuje netko tko ističe samoograničenje ili odgovornost. Ili se to prikazuje kao nekakav posao, a odnos je kugla s lancem. U stvarnoj zdravoj vezi, te stvari želiš raditi sam. Želiš biti bolji, za partnera i za sebe, a partner ti daje razlog za promjenu. U životu nema besplatnog ručka, dobiješ samo ono što zarađujete. Veze nisu iznimka u tome - smatra komentator.

7. Nije jednostrano

- Stvaran život zahtijeva više vremena da se razvije i lakši je. Prava ljubav može biti jednostrana u stvarnom životu - razočarano dodaje čitatelj.

8. Idealizirana je

- Filmovi općenito služe kao bijeg od stvarnosti i ispunjenje želja, tako da se 'ljubav' u filmovima očito nastoji idealizirati na razne načine. Kao muškarac, jedan od najvećih mitova o spojevima za muškarce koji filmovi održavaju jest da će žene samo automatski znati koliko si super tip ili će prijateljice jednostavno iznenada shvatiti koliko si super i kako si savršen za njih bez ikakvog truda s muške strane. Samo budi dobar čovjek i bit ćeš nagrađen zgodnom djevojkom. A budući da gotovo svi sebe smatraju dobrim ljudima i junacima vlastite priče, mnogi od njih misle da su im zgodne djevojke zapravo dužne pružiti pažnju - smatra ovaj muškarac.

9. U stvarnom životu, prelako je otpisati ljude

- Stvarnost je takva da većina ljudi nikada ne sazna koliko je netko dobar. Većina normalnih ljudi nema aktivni jumbo plakat na kojem su navedene sve njegove atraktivne i pozitivne kvalitete. Obično je dovoljan jedan krivi potez koji natjera ženu da otpiše partnera. To je situacija koja podržava tezu da je 'potrebno mnogo dobrih djela da se izgradi dobar ugled, a samo jedno loše da se izgubi'. Također, objema stranama može nedostajati introspekcija da vide pozitivne stvari u partneru, tako da je to kao da ocjenjujete ljude s najmanje truda i to je to - razočaran je netko, prenosi YourTango.

10. U filmovima nema ružnih ljudi

- Filmovi obično podcjenjuju fizičku privlačnost - kratko je prokomentirao muškarac.

11. U filmovima je ljubav samo osjećaj

- Filmovi: ljubav je osjećaj. Nikada ne jenjava. Lako je. Stvarni život: ljubav je akcija. Plima i oseka. Potreban je rad - dodao je čitatelj.

12. U filmovima svatko završi s nekim

- Čini se da se u filmovima ljubav događa svima. U stvarnom životu nije tako - kaže forumaš.

13. U filmu nitko ne spava

- Pravi život uključuje puno više spavanja - dodaje netko.

14. Filmovi čine ljubav savršenom

- Prava ljubav nije savršena. Stvari ne funkcioniraju samo zato što vas netko privlači. Morate raditi na tome, praviti kompromise, boriti se. Ljubav je ono što je ostalo. Požuda je razlog zašto ste se našli, a ljubav je razlog zašto ostajete zajedno - mudro je napisao komentator.

15. U stvarnom životu nema slučajnih susreta, partner se nalazi na aplikacijama za spojeve

- Filmske veze ne temelje se na Tinderu ili online spojevima - zaključio je čitatelj.