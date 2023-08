Uživaju u braku: 'Njemu je 70, a meni 28 godina. Volim ga iako je stariji od mojih roditelja'

Svoje intimne trenutke supružnici David (70) i Jackie (28) dijele na društvenim mrežama na taj način odgovarajući svima koji tvrde da među njima nema ljubavi zbog značajne razlike u godinama. Žive u Oaklandu u Kaliforniji, a upoznali su se prije sedam godina.

- Upoznali smo se kad sam bio na Filipinima. Koristio sam stranicu za upoznavanje i jednog sam dana vidio njezin profil. Praktički sam skočio sa stolca. Bio sam tako impresioniran onime što sam vidio - objasnio je David za YouTube kanal Love Don't Judge.

Odmah je Jackie poslao poruku i bio je presretan jer je pristala na susret u Starbucksu.

- Nisam pregledala njegov profil. Nisam imala pojma kako izgleda. Izlazak je bio zabavan. Mogla sam reći da je džentlmen i da je stvarno fin - dodala je Jackie.

David se vratio u SAD, ali nije mogao zaboraviti Jackie pa je samo tri mjeseca poslije ponovo došao na Filipine i svoju odabranicu iznenadio prosidbom. Oko 11 mjeseci poslije ona je dobila vizu i tad su počeli planirati vjenčanje, prenosi Mirror.

- Vjenčanje je bilo jako zabavno i to mi je bio najljepši dan u životu. Moji roditelji i braća nisu uspjeli doći u SAD. Obitelj i prijatelji me podržavaju. Nikad neću požaliti što sam se udala za Davida jer je on zaista dobar čovjek. Voli me, poštuje me i najbolji je - kaže Jackie.

Dok ona tvrdi da je razlika u godinama nije zabrinjavala, David priznaje da je razmišljao o tome kako će to prihvatiti drugi.

- Brinuo sam se, ali ne iz moje nego iz Jackiene perspektive. Dok sam joj udvarao, stalno sam je podsjećao na razliku u godinama i govorio sam joj da sam stariji od njezinih roditelja - iskren je David.

- Često sam je pitao je sigurna da želi nastaviti našu vezu, no svaki put je bez oklijevanja odgovorila da želi - kaže David.

Jackie radi u lokalnoj trgovini i svake godine se vraća na Filipine kako bi posjetila obitelj i financijski im pomogla.

- Ja sam u mirovini i plaćam većinu računa, no Jackie mora uzdržavati svoju obitelj - kaže David.

Između smjena na poslu, Jackie objavljuje detalje svog odnosa sa Davidom na društvenim mrežama te odgovara na brojna pitanja koja joj ondje postavljaju. Ipak, susrela se sa brojnim kritikama jer mnogi vjeruju da njihova ljubav nije prava.

- Sve u svemu, dobili smo puno pozitivnih kritika, no valja reći da nije svaki komentar baš takav - priznao je David..

- Mnogi ga nazivaju mojim "sponzorom", a meni predbacuju da sam s njim radi državljanstva ili novca. No zapravo me to ne dira jer nije istina. Poznajem sebe i znam da nisam takva - kaže ona.

Unatoč negativnim komentarima, David kaže da mu se život dramatično poboljšao otkad je sa Jackie tako da više ne može zamisliti ni trenutak bez nje.

- Otkad smo se susreli, nisam bio sretniji. Ako se dvoje ljudi voli i žele zajedno ići kroz život, godine su samo broj - kazao je.

- I evo ga, ovogodišnji dobitnici Oscara. Nevjerojatna izvedba tijekom svih ovih godina, Jackie, kapa dolje - napisao je pratitelj.

- On je definitivno zaljubljen u nju i mislim da ona voli i poštuje njega - piše drugi.

- U njezinim očima se vidi neiskrenost dok govori o vremenu koje provode zajedno - dodala je treća.

- Razlika u godinama me ne smeta sve dok je ljubav iskrena i u skladu sa zakonskim dobnim ograničenjima. Želim im sve najbolje - zaključio je pratitelj.