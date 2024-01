Muškarci odlučili: Ovo je deset odjevnih komada u kojima su im dame najprivlačnije

Ima tu svega, od očekivanih haltera i brazilskih čipkastih gaćica, do košulje na kopčanje, ali i suknje koja je duga gotovo do koljena. No ima usku formu, koja naglašava siluetu.

1. Košulja

Ovaj je komad vrlo praktičan, moda ga voli, dolazi u raznim stilskim formulama. No i njima se sviđa, košulja je seksi za čak 72 posto muškaraca.

2. Štikle

Čak 91 posto muškaraca izjavilo je da je to najseksi obuća za žene. Ipak, ako žena ne zna hodati u njima ili je potpetica pretjerano visoka, odbit će više od polovice njih.

3. Halteri

Nekada su to bili držači za najlonke bez elastičnih vlakana, a danas imaju više estetsku funkciju, koju obožava čak 87 posto muškaraca.

4. Bijela potkošulja/majica

Radi se o jednostavnom komadu, koji na ženi voli vidjeti čak 25 posto muškaraca. Ovaj bazičan komad dio je kolekcija muškog donjeg rublja, a u ženskoj varijanti zna biti i prozirna.

5. Otvorena leđa

Iako je dekolte prvi na umu kad je riječ o izazovnim haljinama, čak 87 posto muškaraca voli vidjeti ženina leđa u nekoj atraktivnoj kreaciji. Smatraju da je to elegantno, a opet seksi.

6. Tajice i trenirke

Muškarci smatraju da žena djeluje na način da se nije previše brinula o sebi i da tako izgleda u prirodnom izdanju. Osim toga, tajice ističu noge i stražnjicu, stoga je jasno zašto im se to sviđa.

7. Crvena haljina

Haljinu na ženi voli vidjeti čak 71% muškaraca, a kad je riječ o boji, idealna je ona crvena. Čak dvije trećine muškaraca voli u toj boji vidjeti ženu.

8. Brazilske gaćice

Smatra se da su im najdraže tange, no većini se sviđaju gaćice brazilskog stila. U igri su sve, od pamučnih i šarenih do seksi čipkastih.

9. Pencil suknja

Vlada stereotip da su muškarcima najdraže minice, no čak 60 posto preferira suknje koje su do oko 10 cm iznad koljena. To lijepo otkriva noge, no nije pretjerano. Vole pencil kroj, odnosno onaj koji naglašava siluetu tijela.

10. Uske traperice

Ove su traperice u modi već godinama, iako svako malo prevladavaju one široke. Ipak, skinny jeans vole i žene, ali i muškarci, očito im se piše odlična modna karijera.