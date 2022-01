Pomoću aplikacije za 'online dating' provedena je anketa čiji rezultati pokazuju da su muškarci ti koji hladne zimske mjesece imaju potrebu provesti s nekim pa čak i više od žena. Ispitano je tisuću muškaraca, gdje je svaki peti odgovorio da bi zimsko doba radije proveo i s partnericom za koju nije toliko zagrijan, nego sam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokazalo se da dečki osim veće želje za seksom, imaju i povišene želje za nježnošću, romantikom i prisnosti. Pokretači ankete su htjeli dobiti objašnjenje o tome zašto je to tako te su odgovor potražili kod terapeutkinje za bračne probleme i probleme u vezama dr. Rachel A. Sussman.

- Koliko god ljeto i činjenica da su slobodni uzbuđuje muškarce, i tada obično gledaju kako izbjeći emotivne veze da bi mogli raditi što i kada požele, toliko im je zimi neprihvatljiva emocionalna i seksualna praznina, uglavnom jer se, kao i žene, tada osjećaju usamljeno - objasnila je dr. Rachel.

Pitanje izraženije potrebe za seksom vrlo je jednostavno objasnila. S obzirom na to da su se većinom dečki izjasnili kako im je zimi seks važniji, razlog zašto je tomu tako, odnosno zašto su napaljeniji zimi je vrlo banalan, tvrdi dr. Sussman.

Kako kaže, za razliku od ljetnih mjeseci kada se djevojke razodijevaju i pokazuju većinu svog tijela, zima muškarcima zagolica maštu. Jer, prema riječima dr. Sussman, nije istina ono što mnogi vjeruju, da tipove uvijek uzbuđuje veća izloženost tijela.

- Naprotiv, zimi je muškarcima mašta na višem nivou jer imaju potrebu dočarati što se sve krije iza svih tih slojeva odjeće na ženi - kaže dr. Sussman.

Prema istraživanju objavljenom na blogu 'The Psychology of Human Sexuality', znanstvenici su otkrili da se privlačnost lica muškaraca ne mijenja tijekom godine. Međutim, njihova privlačnost prema ženskim tijelima jest. Zabilježili su primjetno povećane razine uzbuđenja od prosinca do veljače.

Muškarci su tijekom zime prijavili porast privlačnosti prema svojim partnericama. Kao razlog navodi se da ljudi imaju tendenciju poželjeti ono što nije lako dostupno, a tijekom zime koža je često skrivena, što je čini mnogo poželjnijom, piše Deccan Chronicle.