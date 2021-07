Kad su Justin Salinger i njegova supruga doživjeli spontani pobačaj, to je bio jedan od najgorih dana u njihovom zajedničkom životu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prijatelji i članovi obitelji bili su uz njih cijelo vrijeme. Međutim, Salinger je primijetio da svi pitaju samo za njegovu suprugu, a malo tko je pitao kako je on. U tom trenutku, Salinger se osjećao potpuno sam.

- Mnogi misle da pobačaj nije toliko strašan za muškarce jer ne nose bebu u sebi. Istina je i da nas boli - rekao je Salinger koji je, zajedno sa suprugom, prošao kroz šest pobačaja.

I on nije jedini koji je doživio ovakvo 'zapostavljanje'. Bračni par, Aaron Gouveia i MJ Gouveia, su napisali knjigu na tu temu pod nazivom 'Muškarci i pobačaji: Tatin vodič za tugu, veze i ozdravljenje nakon gubitka'.

O pobačaju

Svaki spontani i neočekivani gubitak trudnoće prije 20. tjedna smatra se pobačajem. Istraživači još uvijek u potpunosti ne znaju zašto se oni događaju.

Otprilike 10% do 20% poznatih trudnoća završava pobačajem, barem prema klinici Mayo. Mnogi opstetričari i drugi stručnjaci kažu da je taj broj vjerojatno još veći, jer se mnogi pobačaji događaju jako rano u ženskoj trudnoći da neke žene uopće još ne shvate da su trudne.

Kako muškarci podnose pobačaj

Budući da su žene te koje nose plod, pobačaji utječu na njih biološki, psihološki i socijalno. Ali, i muškarci doživljavaju akutni gubitak, kaže Kate Kripke, psihoterapeutkinja.

Kripke je navela toksičnu muževnost i prastare rodne stereotipe kao pokretače fenomena gdje se očekuje da muškarci moraju biti jaki ​​i da je izražavanje emocija neka vrsta slabosti. Dodala je da većina muškaraca tugu i depresiju izražava drugačije od žena.

Knjiga želi promijeniti ovaj pristup. Dijeleći vlastita iskustva i uključujući razne intervjue s drugim roditeljima koji su doživjeli pobačaj, autori ispituju sram i stigmu povezanu s trudnoćom koja nije prošla kako je bilo planirano.

Knjiga također želi razumjeti zašto muškarci ne traže više mogućnosti da izraze svoje osjećaje tijekom tog teškog perioda. Autori smatraju da razlog zašto malo tko obraća pozornost na muškarce je taj što se nitko ne trudi pitati ih o tome.

- Doslovno nisam znao kako se nositi s tim. Nisam znao smijem li tugovati. Nisam znao kako izgleda tugovanje. Nisam znao je li to uopće važno, budući da sam bio samo tata. I brinuo sam se da ću ako razgovaram o tome s bilo kim biti napadnut od drugih. Tako sam učinio ono što većina muškaraca radi u ovoj situaciji. Podnio sam to vojnički iako je to bilo potpuno krivo - ispričao je u knjizi Aaron Gouveia

S porastom broja muškaraca koji otvoreno govore o pobačaju, Gouveia i Salinger se nadaju da će biti lakše onima koji bi radije šutjeli. Nadaju se svijetu u kojem se niti jedan čovjek ne stidi ili boji raspravljati o toj temi, piše CNN.