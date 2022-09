Muškarci ženama često lažu o veličini svog 'alata': Evo koliko centimetara si najčešće dodaju

Uobičajena je predodžba da je veće uvijek bolje i zbog toga mnogi muškarci često lažu o veličini svog 'alata', iako je to pogrešno. Bez obzira što mnoge žene kažu da više vole prosječnu veličinu, muškarci i dalje imaju potrebu dodati koji centimetar.

Prema istraživanju Innerbodya, prosječna potvrđena veličina penisa je 15,7 centimetara, ali istraživanje je otkrilo da jedan od četiri muškarca često preuveličava veličinu dodajući i do 5 centimetara. Tri četvrtine žena je reklo da ovakvo laganje smatraju odbojnim.

Ova otkrića upućuju na to da muškarci pridaju veliku važnost veličini penisa, no je li to zapravo važno ženama?

Prema studiji, 35,4% žena kaže ne, a 39% kaže da je važno samo ponekad. A kada je riječ o tome što je 'preveliko', statistika je manja od onoga što možda mislite.

Studija iz 2016. pokazala je da žene smatraju privlačnim veličinu opuštenog penisa sve dok ne dosegne 7,6 centimetara, a sve više od toga je utjecalo na manju privlačnost kod žena.

Sve u svemu, muškarci bi se više trebali brinuti zbog laganja svojih partnerica, nego zbog veličine, piše Daily Star.

