Više od 4800 djece u Hrvatskoj bilo je odvojeno od roditelja jer su izdržavali kaznu zatvora

Ova knjiga govori o roditeljstvu tamo gdje ga često ne očekujemo - iza rešetaka. Govori o majkama i očevima koji, unatoč lišavanju slobode, ne prestaju biti roditelji i govori o djeci koja itekako osjećaju posljedice, rekla je državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vedrana Šimundža-Nikolić na predstavljanju publikacije "Tata u zatvoru - mama u zatvoru".

Riječ je o publikaciji autorice Višnje Biti koja objedinjuje 21 priču o roditeljstvu iza rešetaka, izgradnji odnosa s roditeljem koji je u zatvoru te tretmanskom radu sa zatvorenicima.

Predstavljena je u Kaznionici u Lepoglavu u suradnji s Uredom pravobranitelja za djecu. Iz ministarstva pravosuđa kažu da se ovim izdanjem nastoji senzibilizirati javnost o specifičnom položaju djece zatvorenika te im pružiti sustavnu podršku kroz jačanje obiteljskih veza.

- Tijekom 2024. godine, gotovo 40 posto osoba lišenih slobode bili su roditelji maloljetne djece. Više od 4.800 djece u Hrvatskoj bilo je odvojeno od jednog, a ponekad i oba roditelja zbog izvršavanja kazne, a u više od 90 posto slučajeva bili su odvojeni od očeva. Zato u zatvorskom sustavu posebnu važnost pridajemo očuvanju obiteljskih veza, osobito odnosa roditelja i djece kako bi očuvali i osnažili obiteljsku povezanost te time doprinijeli rehabilitaciji, reintegraciji i smanjenju povrata u kriminal - istaknula je državna tajnica Šimundža Nikolić.

Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić kazala je je da predstavljena publikacija daje glas onima o kojima se rijetko razmišlja i da joj je cilj potaknuti promjene koje će u središte staviti dobrobit djece.

- Odlaskom u zatvor osoba ne prestaje biti roditelj, niti dijete prestaje tražiti roditeljsku ljubav i skrb. Ovo su priče o ljudskim sudbinama, o roditeljstvu na daljinu, o djeci koja izravno ili neizravno nose teret pogreške svojih roditelja. Želja nam je da ove priče potaknu promjene koje će u središte staviti dobrobit djece. Da kao društvo više vodimo računa o ovoj djeci, da im zaista budemo podrška - rekla je pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić.

"Tata u zatvoru – mama u zatvoru" druga je publikacija Ureda pravobranitelja za djecu posvećena pravima djece čiji su roditelji lišeni slobode. Prva publikacija "S obje strane rešetaka - što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru?" autorica Maje Gabelica Šupljika i Višnje Biti, objavljena je 2021. godine.

Temeljem iskustva pisanja te publikacije snimljene su dvije dokumentarne radio drame "Tata u zatvoru – mama u zatvoru" autorice Višnje Biti koje su emitirane na Hrvatskom radiju početkom 2025. godine. Pripremajući i realizirajući radijske drame, nakon susreta sa zatvorenicima iz Kaznionice u Lepoglavi i zatvorenicama Kaznionice u Požegi nastala je ideja o novim pričama koje se nalaze u ovoj publikaciji.

- Publikacijama o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru željeli smo osvijestiti širu javnost o izazovima s kojima se takve obitelji susreću. One su dio našeg zagovaračkog rada i vrijedan materijal za sve koji žele raditi na unaprjeđenju prava djece. Djeca zatvorenika gotovo su nevidljivi članovi naše društvene zajednice. Ovakvim aktivnostima to želimo mijenjati - kazala je urednica publikacije i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.