Muž me već dugo vara, ali mu to dopuštam iz jednog razloga

Žena je slomljena nakon što je otkrila da ju muž vara, no sada se nalazi u velikoj dilemi – treba li istinu reći njegovoj ljubavnici. Saznala je za prevaru prije osam mjeseci, a od tada tiho prati njegove poruke:

- Upravo sam prenijela njegove poruke na naš iCloud i pratila ih od tada - priznala je na Redditu. Šok ju je pogodio, no još teže joj je što je ljubavnica zapravo i sama žrtva jer ne zna da je muž u braku.

Tijekom tog vremena razvila je osjećaje prema ljubavnici jer je ona uvijek bila ljubazna i pažljiva prema njezinom mužu.

- Znam da supruge obično mrze ljubavnice, ali ja je volim. Ona ne zna da je moj muž gubitnik i zaslužuje cijeli svijet - napisala je. Opisuje je kao osobu koja šalje razglednice starijim ljudima u domovima za umirovljenike, piše mu male ljubavne pjesme i brine se kad je pod stresom.

- Šalje mu male ljubavne pjesme i pita kako mu može pomoći kada je napet. Toliko je pametna i strastvena u stvarima koje voli, kao da čita cijeli YouTube, samo u tekstovima - dodaje žena.

Boji se da će joj slomiti srce

Iako zna da mora reći istinu i zatražiti razvod, boji se da će upravo ona morati slomiti srce ljubavnice jer muž nije dovoljno hrabar suočiti se s njom.

- On ne bi imao snage reći joj istinu, pa će na meni biti da joj slomim srce. Ne želim biti osoba koja će ju natjerati da plače - tvrdi anonimna žena.

- Nadam se da će znati da, iako je izgubila dečka koji vara, i dalje može računati na mene kao prijateljicu - zaključuje.

U komentarima drugi korisnici su je podržali, ali upozorili.

- Prvo se pobrini da imaš dokaze da ste još uvijek u braku i živite zajedno. Ona će možda prvo negirati, tvrde korisnici.