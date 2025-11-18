Obavijesti

RAZUMIJETE LI JU?

Muž me već dugo vara, ali mu to dopuštam iz jednog razloga

Piše Goran Ivanović,
Muž me već dugo vara, ali mu to dopuštam iz jednog razloga
Foto: Canva (ilustracija)

Žena je otkrila muževu prevaru i od tada prati njegove poruke. Iako mora reći istinu i zatražiti razvod, razvila je simpatije prema njegovoj ljubavnici i boji se da će joj slomiti srce, nadajući se da će ipak ostati prijateljice

Žena je slomljena nakon što je otkrila da ju muž vara, no sada se nalazi u velikoj dilemi – treba li istinu reći njegovoj ljubavnici. Saznala je za prevaru prije osam mjeseci, a od tada tiho prati njegove poruke: 

- Upravo sam prenijela njegove poruke na naš iCloud i pratila ih od tada - priznala je na Redditu. Šok ju je pogodio, no još teže joj je što je ljubavnica zapravo i sama žrtva jer ne zna da je muž u braku.

Tijekom tog vremena razvila je osjećaje prema ljubavnici jer je ona uvijek bila ljubazna i pažljiva prema njezinom mužu. 

- Znam da supruge obično mrze ljubavnice, ali ja je volim. Ona ne zna da je moj muž gubitnik i zaslužuje cijeli svijet - napisala je. Opisuje je kao osobu koja šalje razglednice starijim ljudima u domovima za umirovljenike, piše mu male ljubavne pjesme i brine se kad je pod stresom. 

Foto: Dreamstime/ilustracija

- Šalje mu male ljubavne pjesme i pita kako mu može pomoći kada je napet. Toliko je pametna i strastvena u stvarima koje voli, kao da čita cijeli YouTube, samo u tekstovima - dodaje žena.

Boji se da će joj slomiti srce

Iako zna da mora reći istinu i zatražiti razvod, boji se da će upravo ona morati slomiti srce ljubavnice jer muž nije dovoljno hrabar suočiti se s njom. 

Sad teen rejecting help from her sister at home
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- On ne bi imao snage reći joj istinu, pa će na meni biti da joj slomim srce. Ne želim biti osoba koja će ju natjerati da plače - tvrdi anonimna žena.

- Nadam se da će znati da, iako je izgubila dečka koji vara, i dalje može računati na mene kao prijateljicu - zaključuje.

U komentarima drugi korisnici su je podržali, ali upozorili.

- Prvo se pobrini da imaš dokaze da ste još uvijek u braku i živite zajedno. Ona će možda prvo negirati, tvrde korisnici.

