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Muzej Mimara: Jesu li unutra krivotvorine i ukradena djela ili veliko blago kolekcionara?

Piše Marijana Matković,
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Muzej Mimara: Jesu li unutra krivotvorine i ukradena djela ili veliko blago kolekcionara?
Foto: Hrvatska enciklopedija

Nakon otvorenja Muzeja 17. srpnja 1987. mnogi su osporavali Mimarino djelo, optužujući ga i za ratno profiterstvo. Umro je nekoliko mjeseci prije njegova, u siječnju 1987.

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Hrvatski kolekcionar, restaurator i mecena umjetnosti Ante Topić Mimara državi je darovao vjerojatno jednu od najvrednijih umjetničkih zbirki koje se danas nalaze u hrvatskim muzejima. Rođen je 1898. godine u dalmatinskom zaleđu, a tijekom života živio je u Rimu, Berlinu, Münchenu, Parizu i drugim europskim gradovima, gdje se isprva zaljubio u umjetnost, a onda već od 1920. godine počeo sustavno sakupljati umjetnička djela, stvorivši zbirku koja je s vremenom narasla na nekoliko tisuća predmeta.

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