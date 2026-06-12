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Prva partija golfa u Hrvatskoj odigrana je u Maksimiru 1931.

Piše Ana Vukašinović,
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Prva partija golfa u Hrvatskoj odigrana je u Maksimiru 1931.
Foto: Javno vlasništvo

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na današnji dan 1931. otvoreno je prvo golf igralište u Zagrebu. Simbolični prvi udarac izveo je Aleksandar Ulmanski, kapetan Golf kluba Zagreb

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Dana 12. lipnja 1931. godine Zagreb je ispisao važnu stranicu sportske povijesti. U maksimirskom perivoju otvoreno je prvo golf igralište u Hrvatskoj, a istoga dana održan je i prvi službeni golf turnir na livadi između Švicarske kuće i Vidikovca. Igralište s devet rupa bilo je dom tadašnjeg Golf kluba Zagreb, osnovanog četiri godine ranije, 1927.

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