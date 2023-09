Ovako nešto sigurno niste jeli: Isprobajte burger s kruškama, džemom od borovnice ili kavom

Od četvrtka 07. rujna do nedjelje 17. rujna zagrebački Park dr. Franje Tuđmana bit će nezaobilazna destinacija svim gurmanima, ljubiteljima street fooda i street arta, ali i svima željnim cool zabave uz odličnu glazbu, te pregršt razbibrige za mališane.

POGLEDAJTE VIDEO: Burger festival

Osim što će se na istoj lokaciji po prvi put zajedno odvijati Burger Festival i Zagreb Street Art Festival s više od 165 umjetnika iz 33 zemlje svijeta, osim pet besplatnih koncerata, dvije dječje zone, gratis kulinarskih radionica, nastupa DJ-eva, silent kina i natjecanja u spravljanju burgera, na Festivalu će se na ukupno 20 kućica moći kušati i zaista ekstravagantni burgeri.

Foto: Sandro Sklepic

Bit će tu burgera od tune i lososa, janjećih burgera, burgera s kozicama, burgera s Wagyu i Txogitxu govedinom i kavom, crispy i spicy chicken burgera koji mesa nisu vidjeli, burgera s kruškama i onih za džemom od borovnice kao i jedinstveni Pannicarno koji je spoj burgera i sendviča.

Po prvi puta će se na Burger Festivalu brioche peciva mijesiti i peći na lokaciji i to u režiji gurmanima dobro poznatog Boogie Laba. Pravu senzaciju pod nazivom Pannicarno za ovogodišnji zagrebački Burger Festival pripremila je Pizzeria i bar Mrs.Fogg. Pannicarno je jedinstveni spoj burgera i sendviča s junećim mesom, čija je posebnost friško pečeno tijesto s premazom od češnjaka i parmezana koji mu daju dodatnu aromu i teksturu.

Foto: Sandro Sklepic

Veterani Burger festivala iz Instituta za burgere by Mate Janković zagrebačku će publiku osvojiti svojim nenadmašnim kombinacijama okusa među kojima je i zvijezda Asian Street Food Festivala, Spicy Korean burger od 100 posto junetine iz lokalnog uzgoja, azijskim kupusom, kimchijem, pečenim carskim mesom, cheddar sirom i gochujang mayo umakom.

Foto: PRESS Burger Festivala

Ozbiljno uzbudljive novitete na zagrebački Burger Festival donosi Full Circle by Marko Palfi. Njegov Dekadent. Ove se godine vraća u novom, poboljšanom 2.0 izdanju. Radi ga od kombinacije španjolske Txogitxu govedine dubokog i intenzivnog okusa, te japanske Wagyu govedine koja je kao najkvalitetnija govedina na svijetu poznata po mekoći i sočnosti. Specifičnu kompleksnost ovom burgeru daje kava koja je neobičan dodatak koji cijelu kreaciju diže na novi nivo.

Foto: PRESS Burger Festivala

Uz to, u ponudi će imati i poznati klasik Smokey Double D, zatim Cheeky Italian s piletinom s OPG-a Orehovec i kombinacijom mozzarelle, pistacije i bosiljka. Za ljubitelje ribe, tu je Fishy Asian koji kombinira tunu, kao ribu koja ima karakter, ali nema masnoće i losos koji burgeru daje sočnost, dok specifični azijski okusi prisutni u wasabiju, soja sosu i đumbiru ovaj burger čine prepoznatljivim.

Iz Zrenjanina prvi put na Burger Festival Zagreb dolazi Bistro Funk koji će predstaviti autorske burgere koristeći namirnice od hrvatskih lokalnih proizvođača.

Foto: PRESS Burger Festivala

“Dim je sve!” - najavljuje talentirani i Michelinovim zvjezdicama ovjenčani chef Deni Srdoč koji dolazi s kamadoo grillom na ugljen. Na Burger festivalu u Zagrebu spremat će tri vrste burgera: Hidden burger, El Popta’s i i Drunken burger, te tri vrste krumpirića - regular, cheese i spicy fries.

Foto: Sandro Sklepic

Submarine Burger, na Festival dolazi s klasicima Original burgerom, Smokehouse burgerom i Original vegan burgerom ali donosi i autentične okuse Mediterana u posve novom Greek burgeru. Ponudu prate i njihovi krumpirići Truffle Grana Padano te Classic.

Foto: Sandro Sklepic

Pored spomenutih kreacija, svi posjetitelji Burger Festivala će moći kušati i delicije koje spremaju Bite of Fun by Melkior, Burger Jam, 4Burgers, Picnic Mingle & Fun, Beg’s Plant Based, Burger Bar, Cheesy Burger, Pommes, te Chefs Burger by Ivan Pažanin.

Za ljubitelje slatkog tu je najbolji craft sladoled u Zagrebu i šire - Luxury gelato Pri suncu Nine Šarić.

Foto: Sandro Sklepic

Za odličnu atmosferu svih dana Festivala pobrinuo se Ozren Kanceljak uz kojeg će još nastupiti: DJ Jazzozo, DJ Luigi, Robert Mareković, DJ Stanko Bondža i DJ Luka Deluxe.