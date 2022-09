Originalni okusi na Burger festu: Isprobajte Negromanta ili Blackie i oduševite svoje nepce

Za ljubitelje neklasičnih jela ovogodišnji zagrebački Burger festival, koji se održava već sedmu godinu za redom, prava je riznica okusa, koju jednostavno moraju istražiti.

Na njemu je predstavljeno više od 40 vrsta gurmanskih kreacija koje se mogu kušati svaki dan od podneva do 1 ujutro, sve do 18. rujna.

Kako bismo vam olakšali potragu za idealnim obrokom, za početak spomenimo da je “na gostovanju” Toster iz Novog Sada, koji će oduševiti ljubitelje klasičnog roštilja jer nude burger s kajmakom, pohanom mozzarellom i “ekstra” sirnim namazom od gorgonzole pod nazivom Extra Cheese. Ovaj burger je vrlo sočan i ima dosta umaka, a okusom dominira namaz od gorgonzole. Savršen je za sve ljubitelje sira.

Picnic je ponudio Blackie burger, najsličniji klasičnim sočnim burgerima, s vrlo ukusnim slatkastim umakom. Pecivo je bilo mekano i baš onako kako treba. Odličan je izbor za sve one koje u burgeru ne vole pretjerano egzotične okuse.

Kod The Meata možete probati najskuplji ovogodišnji burger, Dry Aged Burger 60, čija je pljeskavica pravljena od mesa odstajalog 60 dana. Cijena mu je nemalih 130 kuna.

Dubrovački Gulos sve svoje burgere nazvao je prema djelima Marina Držića, uz izuzetno zanimljive okuse, poput umaka od reduciranog vina i maslaca s koricom od naranče koji se nalaze u Negromant burgeru. Tim iz Gulosa na čelu s Markom Bautovićem odlučio je sve tradicionalne dubrovačke okuse spojiti u jednom burgeru. To im je zaista i uspjelo, a najviše se osjeti umak od reduciranog vina i definitivno je novitet u burgerima kojim vrijedi isprobati, pogotovo ako ste vinopija.

El Toro je također originalan u ponudi s burgerom Peruvian s hrskavom plantana bananom uz pljeskavicu. U njemu se nalaze brojni umaci od kojih je jedan od avokada i drugi od paprike. Vrlo je bogat i velik, a dominira slatkasti okus i osjeti se okus plantana banana.

One koji vole divljač oduševit će veprov burger od Plavica s Cresa. Ova ekipa ponudila je burger koji će odgovarati onima koje vole okus divljači jer u ovom burgeru on definitivno dominira. Uz to ovaj Prasec Vepar burger je zaista ogroman i najveći je od svih, pa ga komotno mogu jesti i dvije osobe.

Vegani i vegetarijanci doći će na svoje zbog ponude plant based burgera od Begs'a. Isprobali smo Beg's Karlo's Double-Decker koji je spoj biljne pljeskavice, cheddar sira, bbq umaka, ukiseljenim ljubičastim lukom i još jednim honey-mustard umakom te jalapeno papričicama. Odličan je za sve one koji vole bbq umak jer se on najviše osjeti.

BBQ Hot Yard, koji inače radi i “burger grill svadbe”, napravio je ljuti Kimchie Card-asian, koji je taman ljut, ako volite ljutinu. Ovaj se burger u azijskom stilu definitivno isplati probati jer je među jedinstvenijim burgerima na ovom festivalu.

Odlična muzika i opuštena atmosfera svakako dodaju završni “touch” jednom odličnom večernjem druženju.

