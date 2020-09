Na čemu ste zahvalni? Evo kako nam zahvalnost mijenja život

I psiholozi su fascinirani otpornošću ljudi koji imaju pozitivan stav i spremni su osjećati zahvalnost u usporedbi s onima koji se usredotočuju na negativne stvari koje se događaju u životu

<p> Ako svaki dan završite s time da se prisjetite stvari na kojima možete biti zahvalni, time nećete samo probuditi osjećaj zahvalnosti, nego postati svjesniji toga da vam se u životu događaju velike stvari. To je puno zdraviji stav od onoga da stvari uzimate zdravo za gotovo. </p><p>Jedna je studija u okviru koje su ljudi vodili evidenciju o svom ponašanju i raspoloženjima te zdravlju, fizičkim simptomima koje imaju te ukupnoj životnoj sreći - pokazala da sudionici koji su imali običaj izraziti zahvalnost općenito pokazuju veću dobrobit. Istraživači su također otkrili da zahvalnost pomaže ljudima da osjećaju veću sreću.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako nas vole naši kućni ljubimci</p><p>- Rezultati sugeriraju da svjesni fokus na blagoslove može imati emocionalne koristi za nas i naše odnose s ljudima - kažu istraživači. Teško je, doduše, istraživati zahvalnost, jer ona predstavlja kombinaciju emocija, stavova, moralnih vrlina, navika, osobina ličnosti te odgovora na suočavanje s problemima.</p><p>Riječ zahvalnost izvedena je od latinskog korijena 'gratia', što znači milost, milost ili zahvalnost. U citatu PW Pruysera, istraživači kažu da riječi koje potječu iz latinskog korijena zahvalnosti imaju veze s 'dobrotom, velikodušnošću, darovima, ljepotom davanja i primanja ili uzimanjem nečega u bescjenje'. </p><p>Područje pozitivne psihologije relativno je novo, ali psiholozi su fascinirani otpornošću ljudi koji imaju pozitivan, zahvalan pogled u usporedbi s onima koji se usredotočuju na grozne stvari koje se događaju. Pritom pozitivni ljudi rijetko imaju život bez gubitaka, no oni su sposobni doživjeti gubitak kao privremeni trenutak tuge, koji pojačava radost ostalih trenutaka njihova života. Stoga se psiholozi nadaju da bi izlječenje mnogih vrsta mentalnih bolesti moglo biti povezano s time da ljudi nauče prepoznavati blagoslove koje imaju u životu i biti zahvalni na njima. </p><p>Evo nekoliko stvari i situacija u kojima zahvalnost ima značajnu ulogu: </p><h2>Zahvalnošću jačate prijateljstva </h2><p>Toliko toga što smo postigli u životu zaslužili smo uz podršku i pomoć naših prijatelja i voljenih. Izražavajući zahvalnost na blagoslovu prijateljstva, zahvaljujemo na naporima koje su drugi poduzeli radi nas.</p><p>Brojanje blagoslova povezanih s prijateljstvom često znači otvoreno izraziti zahvalnost prijateljima. Jer, ako se vaši prijatelji osjećaju cijenjenima, vjerojatnije je da će vam pomoći u budućnosti.</p><p>Ne samo da se drugi osjećaju bolje kad ste zahvalni na njihovoj pomoći, već se i vi osjećate bolje. Istraživači kažu da poticanje ljudi da se usredotoče na koristi koje su dobili od drugih dovodi do toga da osjećaju da ih drugi vole i brinu o njima. Osjećaj ljubavi je izvrstan razlog za brojanje vaših blagoslova.</p><h2>Gradite osjećaj duhovnosti</h2><p>'Hvala' je, zapravo, najbolja molitva koju netko može izreći. Hvala izražava krajnju zahvalnost, poniznost, razumijevanje. Kad smo zahvalni na nečemu, osjećamo se blagoslovljeno silom izvan sebe. Kao da nam je brižno biće pomoglo, podržalo nas i voljelo.</p><p>Zahvalite li energiji koja vam je donijela obilje u život, to je način da se povežemo s božanskim. Mnogi ljudi vjeruju da što smo više zahvalni božanskom na našim blagoslovima, to ćemo više blagodati vjerojatno dobiti zauzvrat.</p><h2>Poboljšava kreativno razmišljanje</h2><p>Razmislite na ovaj način; netko tko je zahvalan na ljubavi i brizi svog romantičnog partnera vjerojatnije će nastojati pokazati svoju zahvalnost riječima i postupcima koji pokazuju njihovu zahvalnost. Netko tko nije zahvalan, ne uzima vremena ni truda da smisli način da izrazi zahvalnost.</p><p>Naš mozak je aktivniji kad odlučimo svjesno računati svoje blagoslove u odnosu na situaciju kad ih uzimamo zdravo za gotovo. To može pomoći i u drugim područjima vašeg života koja zahtijevaju kreativno razmišljanje.</p><h2>Bolje se nosite sa stresom</h2><p>Odvojite li trenutak da izbrojite svoje blagoslove tijekom neke uznemirujuće situacije, to je način je da svoje razmišljanje prebacite s negativnog na pozitivno. Umjesto da se usredotočite na ono što je pošlo po zlu, usredotočite se na ono što ste naučili iz tog iskustva. Tako ćete manje vremena provesti u negativnom emocionalnom stanju, poput straha, ljutnje ili tuge. Usporit će se otkucaji srca, kako biste prešli u mirno prihvaćanje, a zatim i osjetili sreću kako negativni trenuci budu prolazili.</p><h2>Poboljšavate svoje raspoloženje </h2><p>Osjećaj depresije, tjeskobe ili bijesa brzo se može zamijeniti srećom. Brojanje vaših blagoslova jedan je od jednostavnih načina da prijeđete u pozitivno raspoloženje. Terapeuti počinju vježbe zahvalnosti promatrati kao način oporavka pacijenata od blage depresije.</p><p>Pokušajte voditi dnevnik ili koristiti aplikaciju za praćenje svog raspoloženja. Zatim zapišite najmanje dvije stvari na kojima ste zahvalni i ponovno provjerite svoje raspoloženje. Možda ćete biti ugodno iznenađeni kad otkrijete da se vaše raspoloženje popravilo u odnosu na ono prije nego što ste izbrojali svoje blagoslove, piše portal <a href="https://thewildchild.co.za/what-are-you-grateful-for-researchers-explain-how-gratitude-changes-your-life/">TheWildeChild.</a></p>