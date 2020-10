Na dražbi 80.000 predmeta iz slavnog hotela Waldorf Astoria

Njujorški hotel uskoro će na dražbi ponuditi 80.000 predmeta prije početka obnove zgrade u čijim je sobama i apartmanima odsjedala svjetska elita, od političara i glumaca do članova kraljevskih obitelji

<p>Velika obnova hotela počela je još u prosincu 2017., a vrata bi svojim gostima trebao ponovno otvoriti za dvije do tri godine kada će imati 375 etažnih rezidencija i 375 soba, stoji u priopćenju uprave.</p><p>Otkako je otvoren 1931. godine, nazivali su ga i "neslužbenom palačom" u kojoj su odsjedale slavne osobe poput Grace Kelly, Franka Sinatre, Elle Fitzgerald te brojni američki predsjednici od Herberta Hoovera do Baracka Obame, piše CNN.</p><p>Neki članovi visokog društva u hotelu su živjeli. Među njima su kompozitor Cole Porter i vojvoda od Windsora, Edward VIII. i njegova partnerica Wallis Simpson.</p><p>Sada poznati hotel na Park aveniji na dražbi prodaje 80.000 raznih predmeta, uključujući i namještaj, pripremajući se za potpunu obnovu, stoji u priopćenju aukcijske kuće Kaminski Auctions.</p><p>-Mnogi predmeti koji će se ponuditi na dražbi dio su povijesti, a mi smo jako uzbuđeni što će pronaći nov život u domovima strastvenih kolekcionara - kazao je izvršni direktor tvrtke Dajia US, u čijem je vlasništvu Waldorf Astoria, Andrew Miller. </p><p>Zainteresirani će moći kupiti klasični francuski namještaj iz 19. stoljeća iz apartmana Windsor, apartmana Cole Porter, apartmana Winston Churchill ili predsjedničkog apartmana. Na dražbi će se naći i lusteri izrađeni po mjeri te koncertni klavir Steinway and Sons. </p><p>Dražba će trajati dva tjedna. Počet će 17. listopada, a završiti 15. studenoga. Sav prihod od aukcije namijenjen je obnovi eksterijera, javnih prostora i vrtova crkve svetog Bartolomeja koja se nalazi nasuprot hotelu. </p>